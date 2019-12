Seguindo a parceria com Alok, um dos principais nomes da música eletrônica na atualidade, a Chilli Beans apresenta sua nova coleção de verão. Inspirada no conceito retrô tech, a collab traz óculos com armações sofisticadas, feitas de materiais inusitados que simbolizam a tecnologia no futuro. Além disso, as lentes foram pensadas em diversas tonalidades, indo do tradicional preto até o solar laranja.

Sempre respeitando o estilo pessoal de Alok, a marca investiu em shapes com referências mais industriais, parafusos aparentes, hastes trabalhadas com molas e liga metálica, linhas orgânicas e minimalistas - tudo feito com materiais rústicos e flaps laterais metalizados. O resultado é uma série com 22 óculos solares e 3 de grau.

“Essa é a terceira vez que convidamos o Alok para assinar uma coleção para a Chilli Beans. Temos muita presença no universo da música que tem tudo a ver com a história da marca, além disso, adoramos instigar o nosso público que sempre está ávido por novidades. Neste caso, os modelos da estão cheio de detalhes especiais" conta Caito Maia, fundador da Chilli Beans.

A coleção Verão Alok Chilli Beans está disponível no site, nas lojas físicas e quiosques em todo o território nacional. Os preços variam de R$ 169,98 a R$ 699,98.