Para os goianos fãs de alfaiataria e da marca Ricardo Almeida, agora é possível contar com atendimento para a 'linha sob medida' da grife. Alexandre Lozi agora é embaixador da marca no estado. O gestor de imagem e eventos incorpora mais um serviço dentro do roll da Lozi Ensina, que entre outras ações oferece consultoria de imagem e estilo, o que avaliza a parceria.

“Será um atendimento totalmente exclusivo e realizado para o cliente Ricardo Almeida em Goiás. Totalmente personalizado”, explica Alexandre Lozi. Ou seja, o alfaiate vai construir a roupa para a pessoa.

Os atendimentos estão previstos para começarem ainda este ano e serão realizados, pelo menos uma vez por mês, com a presença da equipe Ricardo Almeida em Goiânia. “O cliente da marca será atendido com horário marcado e com total exclusividade e de forma especializada”, adianta Lozi.

A Lozi é o estilo Alexandre Lozi de eventos, treinamentos e consultoria. A marca se estabelece após 17 anos de dedicação ao mercado de eventos e pela necessidade de oferecer diferenciais para um segmento exigente e em constante mudança. Assim, o gestor oferece não apenas eventos luxuosos, mas também oportunidade de capacitação e desenvolvimento profissional para pessoas de diversas áreas de atuação.