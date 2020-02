No Carnaval 2020 os acessórios assumem papel de destaque na composição do visual que, neste ano, deve aparecer com roupas e fantasias mais simples, porém com adereços caprichados e cores vivas.

As pochetes e as viseiras, que se tornaram os trends no pré-carnaval, vão tomar conta da folia. A consultora de imagem e stylist do Estação da Moda Shopping, Bia Boaventura, aposta também nas tiaras chamativas e volumosas, turbantes, flores e brincos irreverentes.

Ela explica que a moda carnavalesca é muito passageira e fugaz, mas ao mesmo tempo com uma infinidade de opções, que a cada ano ganha uma novidade, mas sem perder totalmente as referências do ano anterior. “Esse ano sai o sereismo que foi muito forte em 2018 e 2019, e permanecem as viseiras e os adesivos para o colo, seios e rosto”, explica.

Outro tema em alta, de acordo com a consultora, são as fantasias militantes, aquelas que reforçam o empoderamento feminino e até mesmo o posicionamento político, mas tudo com muito bom humor e ousadia.

As meias coloridas ¾ invadem também as ruas com diferentes propostas. Para Bia, a peça ganha uma pegada mais divertida e mais underground. “Uma dica de uso básica é uma meia rosa clara, com body rosa chock, tiara chamativa no tom dourado e um max brinco de pluma ou brinco menor de pedrarias”, recomenda a stylist, que revela que os tutus (saias de balé) também devem ser reaproveitados do ano anterior para compor os looks.

Acessórios como a pochete, que retornou direto dos anos 90, estão com tudo, e ganharam uma roupagem com o tom do momento: o flúor. Reformuladas, elas chegam às ruas com texturas metalizadas, em materiais diversos como em lantejoulas que garantem brilho e a pegada carnavalesca.

Bia explica que o investimento em looks especiais para o carnaval é um movimento recente nos estados do interior do País. Segundo ela, os bloquinhos caíram no gosto do brasileiro que está mais distante dos principais polos foliões como Rio de Janeiro e São Paulo. A indústria da moda não demorou a perceber isso, e agora, temos coleções cápsulas específicas para essa época, as pessoas gostam de se produzir. “Embora sempre tenha uma tendência, a regra é não ter regra já que a ocasião é lúdica e o momento é de irreverência” pontua a especialista.