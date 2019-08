A adidas Originals se uniu ao cantor Pharrell Williams para lançar a campanha Now Is Her Time (Agora é a hora delas). Como o próprio nome sugere, a ação aborda o empoderamento feminino ao redor do mundo em uma série fotográfica que representa diversas vozes.

Assim, a mais nova collab entre o artista norte-americano e a marca é contada a partir do ponto de vista de mulheres de diferentes origens e apoiadores que abraçam a causa. A campanha usa a plataforma de Pharrell para amplificar as vozes de mulheres, que estão dando o que falar em diferentes assuntos, sob diferentes perspectivas.

Dentre as personagens em destaque estão ativistas e até artistas. Os temas são focados em gênero, sexualidade, direitos, origens e igualdade. A campanha ganhou vida através das lentes da famosa fotógrafa Collier Schorr, cujo portfólio explora diferentes temas como gênero, sexualidade e identidade.