Os acessórios para cabelo já são tendência garantida para 2020. E por que não associá-los às tranças? “Esses penteados por si já fazem seu trabalho, mas um acessório agrega ainda mais sofisticação e informação de moda, trazendo o diferencial na hora de compor seu look. Um dos acessórios que você pode usar são as pérolas, que trazem um ar romântico e chique para a sua trança. Já alguns tecidos são muito versáteis, deixando a produção estilosa. Existem ainda grampos de cabelo e várias outras opções. Dá pra elaborar diversas combinações com tranças”, garante o hair stylist Lucas Sousa.