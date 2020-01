Em 2018, depois de lançar uma linha com 50 cores de corretivos, a Fenty Beauty, a cantora Rihanna colocou no mercado a coleção de lingeries Savage X Fenty, com modelos que vestem diferentes corpos e trazem o lema “abrace sua individualidade”. Só na seção nude da label, as clientes podem escolher entres cinco variações de pigmento, o que tem chamado a atenção das consumidoras negras. Quem bebeu da mesma fonte foi a marca californiana Naja, que lançou, em 2016, uma campanha intitulada Nude For All, algo do tipo Nude para Todos. No total, eram sete tons de lingerie para cada cor de pele.