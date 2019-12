As festas de réveillon já estão quase aí e você ainda está em dúvida sobre qual a roupa ideal para celebrar com estilo a chegada de 2020? Afinal, é um momento especial em que nos reunimos com a família e amigos. Tradicionalmente, a cor do look é um elemento importante, já que muitas pessoas acreditam que a tonalidade usada pode atrair dinheiro, amor ou saúde, entre outras coisas. O branco é uma opção curinga e à prova de erros - mas ela não está sozinha. “Branco é sempre a cor preferida para a passagem de ano, mas nessa virada vejo outras possibilidades, como, por exemplo, mesclar brilho com tons pastel. Nas festas de ano-novo, aliás, eu aposto na tendência de brilhos, em cores diversas, e aplicações, como paetês e lantejoulas, nos mais variados tamanhos e formatos. Além disso, um elemento essencial, independentemente do look escolhido, é o conforto”, afirma a personal stylist Lidi Santos.

Para a especialista, a escolha da roupa depende do local em que a pessoa vai celebrar a virada. “Se for na praia, é importante priorizar calçados fáceis de tirar e colocar, para não faltar o pé na areia. Em caso de um ambiente campestre, o mood também pede peças leves e calçados confortáveis. Para ambientes urbanos, a criatividade e o conforto são indispensáveis para abraçar e celebrar o momento. No caso das mulheres, minha dica é optar por looks que permitam levantar os braços sem expor bustos, por exemplo. O que não pode faltar é alegria, além de um toque de criatividade.”

Para fugir do óbvio

Outra dica é direcionada para as maquiagens e cabelos: ambos podem ser mais estilizados ou minimalistas, e se transformarem nos protagonistas da produção. Agora, se a ideia é se destacar, fugindo do “mais do mesmo”, a dica é ousar nas cores. “Abuse das tonalidades, respeitando as cores e intensidades que mais privilegiem a sua pele. Aqui cabe também um pouquinho de superstição, pois cada cor tem seu significado e isso também pode influenciar na fuga do look óbvio”, garante.

Mais cor, por favor!

A cor do look da virada é parte essencial da tradição. É bem verdade que branco costuma ser unanimidade, mas outros tons também têm vez, dependendo do desejo e intenção de cada pessoa. Confira o significado de cada um:

Rosa e vermelho: amor e paixão é o que você quer no próximo ano? Então, a melhor pedida é investir em peças nas cores vermelho e rosa. Vale apostar em uma peça única poderosa ou levar pontos de cor para a produção

Verde: a cor é símbolo de esperança, saúde, positividade, estabilidade e, acima de tudo, boa sorte. Quer começar o ano com sorte e confiança de sobra? Então, o verde é a melhor opção

Amarelo e dourado: nessa época do ano, amarelo vira sinônimo de dinheiro e riqueza. Mas ele não está sozinho: o dourado também atrai prosperidade e sucesso financeiro

Azul: se a intenção é conquistar tranquilidade, harmonia e serenidade, o azul é a sua cor para o réveillon. Aposte nesse tom para equilibrar seu próximo ano

Preto: ao contrário do que muita gente acredita, um look preto não significa um mau presságio para o ano que vai começar. Segundo a tradição, o tom sóbrio faz alusão a poder, independência e pode representar o fechamento de um ciclo

Roxo: é a cor que mais representa a espiritualidade, o autoconhecimento. Por isso, pessoas que têm como objetivo em 2020 conhecer-se melhor e investir no processo de transformação interna devem apostar na cor, que tem vibração energética para ajudar nessa transmutação.

Para arrasar onde estiver

Já escolheu o local da celebração da virada? Confira as dicas do consultor de moda Fábio Potje para usar na contagem regressiva em diversas ocasiões: