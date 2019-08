Você é daquelas que ouve um “vamos viajar” e já está de malas prontas? Saiba que se essa atividade figura entre as suas favoritas, você não está sozinha! A edição de 2019 da pesquisa global International Travel Survey, realizada pelo metabuscador de viagens norte-americano Kayak, apontou que viajar é o investimento preferido dos brasileiros.



Com o intuito de identificar hábitos de viajantes ao redor do mundo, a pesquisa entrevistou, no mês de janeiro deste ano, um total de 23.400 pessoas de 22 países. No Brasil, a amostra foi de 1.006 entrevistados de vários estados, com idade entre 18 e 65 anos.



Confira, abaixo, os sete principais tópicos. Qualquer semelhança não será mera coincidência!



1. Melhor investimento



37% dos brasileiros entrevistados responderam que as viagens são a coisa em que mais gostam de gastar dinheiro. Em segundo lugar, com 22% dos votos, ficou a preferência pelo gasto em melhorias para a casa (reformas, novos móveis, decoração). Em seguida, os eletrônicos, com 12%. Roupas e alimentação empataram em 11% dos votos, e eventos culturais ficou na lanterna, com 2%. Mas, apesar do quesito viagem liderar pelo segundo ano consecutivo, a procura caiu de 43% dos votos em 2018 para 37% neste ano. “Fatores como a alta do dólar, instabilidade do câmbio e incertezas políticas têm impactado diretamente em nossas prioridades financeiras, mas viajar continua no DNA do brasileiro”, afirma Eduardo Fleury, líder de operações da plataforma no Brasil.



2. Verão, sol e mar



Ao serem questionados sobre as férias ideais em 2019, com possibilidade de dar mais de uma resposta, 67% dos brasileiros afirmaram ter destinos de praia em vista. Em segundo lugar, aparece o aluguel de uma casa de verão (32%), seguido por tours urbanos e roadtrips (30% para cada quesito).



3. Gastronomia



Os entrevistados também foram perguntados em relação aos gastos em viagens, sem levar em conta as passagens e a acomodação. Podendo escolher até três respostas, 43% tiveram como gasto principal os restaurantes e cafés, seguidos por passeios (42%) e compras (42%). Além disso, 78% dos brasileiros afirmam escolher o destino final com base em expectativas com relação à comida e 66% disseram estar dispostos a gastar mais com alimentação em viagens do que em casa.



As inspirações para a escolha do restaurante vêm principalmente de sites (41%) e de recomendações de amigos e família (40%), com uma preferência (54%) por restaurantes que sirvam a comida local. A culinária estrangeira favorita dos brasileiros é, de longe, a italiana (43%) e a japonesa vem em segundo lugar (11%).



4. Hospedagem



77% dos entrevistados manifestaram preferência por hospedagem em hotéis, contra 17% para outros tipos de acomodações e 6% de indecisos. Em relação ao valor das diárias, a maior faixa (32%) gasta entre 151 e 300 reais em média, contra 24% que gastam menos de 150 reais. As facilidades que os brasileiros mais buscam em hotéis são café da manhã incluso (77%) e Wi-Fi gratuito (71%).



5. Passagem



Muitos brasileiros relataram estresse na etapa do planejamento de viagem. Dos entrevistados, 43% apontaram a dificuldade de encontrar passagens baratas como o principal fator estressante. “Esse dado reforça a importância dos buscadores, que reúnem todas as opções de passagens disponíveis para que o viajante possa fazer a melhor escolha”, diz Fleury.



6. Romance x viagem



Apenas 32% afirmaram já ter se apaixonado em uma viagem, contra 65% que não. Homens se apaixonam mais de que mulheres: 37% dos homens entrevistados já se apaixonaram. Entre as mulheres, o número cai para 27%. As praias foram o cenário mais comum (31%) de encontro entre os que se apaixonaram, seguido por passeios (20%), grupos de viagem (19%) e hotéis/hostels.



7. Viagem solo



49% dos brasileiros já viajaram sozinhos a lazer. Outros 26% nunca o fizeram, mas têm vontade de fazer e 24% não têm interesse nessa experiência. A faixa etária mais interessada em viajar sozinha é a dos jovens, entre 18 e 22 anos, e o interesse vai diminuindo à medida que os entrevistados envelhecem. A maior motivação para os viajantes solo é a de precisarem de um tempo sozinhos, com 42% dos votos.



E aí, já está planejando a viagem para o seu próximo destino?