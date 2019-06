Você sabia que no próximo dia 10 de julho é comemorado o Dia da Pizza? Essa data vem sendo celebrada há 33 anos. E não é para menos, há anos a redonda (e às vezes até quadrada) vem ganhando espaço e sendo figura indispensável na mesa dos brasileiros, seja apenas para uma reunião entre amigos, comemorações de datas importantes em família ou só para saciar a fome em um dia qualquer da semana.

Segundo dados da Associação de Pizzarias Unidas de São Paulo, no Brasil são consumidos mais de um milhão de pizzas por dia. Ainda de acordo com esse levantamento, em todo o país são gastos mais de R$ 22 bilhões com o alimento. Outro ponto interessante é que o Brasil é o 2º país que mais consome pizza no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

Pensando nisso, preparamos antecipadamente um roteiro com os principais locais e endereços para você já ir se aquecendo para comemorar e festejar o Dia da Pizza em Goiânia. Confira:

Pitigliano Pizzaria

A Pitigliano, localizada no setor Oeste, é uma das mais afamadas opções da cidade. O local conta com diversos prêmios, seja pela qualidade das pizzas ou pelo serviço oferecido no lugar. A casa, com decoração encantadora, é planejada para receber famílias inteiras. Além das tradicionais pizzas salgadas, os clientes ainda podem encontrar versões doces, porções, massas, carnes, sobremesas, licores, cafés, e uma carta de vinhos e cervejas especiais.

Casa São Paulo

Localizada no Setor Marista, a Casa São Paulo, como o próprio nome sugere, conta com o que há de melhor das tradicionais pizzas paulistanas. A massa é aberta na hora e são utilizados molhos de tomates italianos. Um detalhe para garantir o bom sabor é que as pizzas são assadas no forno à lenha. São diversos sabores, incluindo opções vegetarianas, regionais e versões doces.

Fábbrica di Pizza

Com unidades no Bueno, Marista e no Setor Oeste, a Fábbrica di Pizza é referência quando o assunto é sabor. Um dos maiores charmes da casa está na arquitetura, que remonta à Itália colonial.

À Moda da Casa Pizzaria

Há mais de 10 anos no mercado, a casa conta com diversas opções de pizza. É possível encontrar alguns sabores desenvolvidos exclusivamente pela casa, que fica no Setor Bela Vista. Algumas pizzas contam com funghi, rúcula, queijo brie e mel.

Pirineus Pizzaria

A Pirineus oferece uma boa mistura de ingredientes especiais, com aquele toque goiano, em pizzas quadradas. Elas levam consigo nomes de cachoeiras e pontos turísticos de Pirenópolis, em homenagem à cidade do interior goiano.

P di Pizza

Com várias unidades em Goiânia, o P di Pizza conta com sabores e texturas únicas. As pizzas são servidas em fatias individuais. O local também tem uma carta de vinho com cerca de 40 rótulos e cervejas especiais.

Pizza Studio

A franquia norte-americana Pizza Studio fica na Avenida Jamel Cecílio e segue a linha de pizza personalizada, com produtos montados ao gosto do cliente, que ficam prontos em cerca de três minutos. As pizzas são individuais com massas com sabores diferenciados, molhos especiais, além de luvas para as pessoas comerem os produtos com as mãos.