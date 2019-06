Você sabia que cada tipo ou cor de flor influencia diretamente na mensagem que deseja transmitir? Por isso, ao comprar um arranjo, seja para decorar a casa ou para presentear alguém especial, é importante entender o que cada uma delas representa para não acabar errando na escolha. Veja, a seguir, dicas para auxiliar nesse momento.



Conquista

Durante a conquista, o ideal é evitar flores vermelhas que remetem à paixão. Para esse caso, as orquídeas rosas são uma excelente opção, já que simbolizam romance.



Amada ou amado

Para declarar seu amor, nada melhor que rosas vermelhas. Sejam tradicionais ou colombianas, as rosas se diferenciam pelo tamanho e durabilidade, além de transmitirem amor e sensualidade.



Noivado

Lírios, orquídeas ou rosas em tons pastéis, como branco e champanhe, transmitem a delicadeza e a elegância que o momento pede. Tanto para presentear a noiva durante o pedido de casamento quanto para felicitar o casal, essas flores são excelentes opções.



Recém-nascido

Aposte em cores alegres e vibrantes, como laranja, azul, rosa e amarelo, pois combinam com a felicidade do casal pela chegada do bebê. Dois detalhes importantes para essa ocasião: opte por arranjos com vasos, que podem ficar na maternidade, e sem perfume para não desencadear uma crise alérgica na mãe ou no recém-nascido.



Casa nova

Para desejar sorte e sucesso na nova conquista, o girassol é uma excelente opção. Amarelo representa felicidade e entusiasmo, levando boas vibrações ao ambiente.