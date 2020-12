O programa "Fazendo a Festa", do GNT, está de volta, reformulado e adaptado para as comemorações dos primeiros aniversários dos seus bebês de forma intimista e bem personalizada em tempos de isolamento social. Em uma edição especial em parceria com Huggies, a apresentadora Fernanda Rodrigues e a liga do programa vão ajudar as grávidas de plantão, a fazer um chá de bebê com segurança e conforto de forma online. O projeto é uma parceria entre Globo e a marca, criado em conjunto com o GNT e VIU Hub, unidade de negócios digitais da Globo.

Como forma de incentivar as famílias a colocarem a mão na massa na hora de fazer a decoração e as comidinhas, todos os episódios do especial Fazendo a Festa terão passo a passo com orientações DIY para o “faça você mesmo”. As consultoras do programa Georgia Bianka e Fabiola Gouveia entrarão remotamente para dar dicas criativas e fáceis.

DECORAÇÃO

Como não é possível ainda fazer um chá de bebê presencialmente, o programa vai ajudar o casal Viviane e Alexandre, que aguarda a chegada do primeiro filho, Caetano, a fazer o evento de forma online.

Uma dica da decoradora Georgia Bianka é fazer sacolinhas personalizadas dentro da temática da festa. Como no chá de bebê do Caetano o tema será “Céu”, a sugestão da especialista é decorar sacolas de papel brancas.

Para a tarefa, será preciso cola quente, feltro, fitinhas coloridas e tesoura. O passo a passo é simples: basta recortar o feltro branco em forma de nuvem e as fitas coloridas em tamanhos iguais, de 10 cm. Com a cola quente, cole as fitas lado a lado na base da nuvem, como se fosse formar uma “chuva colorida”. Depois de seco, cole a nuvem na parte de cima da sacola para que as fitinhas fiquem bem esticadas.

“Com as sacolas personalizadas, pode-se colocar o que quiser dentro. Pode ser um pedaço de bolo embalado no papel celofane, docinhos, balas e pirulitos. O que quiser mandar. Fica muito bonito e original”, sugere a decoradora. Para deixar o momento ainda mais especial, o ideal é entregar na casa de cada convidado, assim eles se sentirão mais ainda parte da festa.

Com nove episódios, o programa, que é disponibilizado toda terça e quinta-feira no canal CASA GNT, no YouTube, contará ainda com dicas de decoração simples e fáceis de fazer para festinhas de 1 ano. Com o tema “Potinho de Ouro”, já que a chegada da pequena Antônia, aniversariante de um dos episódios, foi de muita prosperidade para a família, a festa terá decoração alegre com vasinhos decorados e um enfeite multiúso representando os raios de sol com fitas amarelas. O episódio traz ainda uma receita de quindim de pote, que estará disponível também no NHAC GNT, no YouTube.

“O enfeite pode ser usado tanto na decoração como um brinquedo para o bebê se estimular sensorialmente”, afirma Georgia. Para fazer, será preciso fitas em tons de amarelo, um bastidor de madeira redondo e tesoura. A ideia é que as fitas fiquem penduradas nas hastes do bastidor, proporcionando um efeito de movimento.

SOBREMESA

Para deixar as festinhas ainda mais especiais, uma das receitas da confeiteira Fabiola Gouveia é o Fudge de Nozes, popularmente chamado de quadradinhos de chocolate branco com nozes. O doce pode ser preparado com antecedência, pois dura um mês na geladeira se guardado em um recipiente hermético ou no freezer por até dois meses. A receita também estará disponível no NHAC GNT, no YouTube.

Os ingredientes para o preparo são noz pecan ou noz normal, manteiga sem sal, leite condensado, chocolate branco (importante que seja de boa qualidade), extrato de baunilha, sal e canela em pó. Para que a sobremesa seja um sucesso, a confeiteira conta alguns segredinhos. “É importante que a assadeira que receberá o doce tenha 20 cm x 20 cm; além disso, ao forrar com papel-manteiga, deixe o excesso de papel aparecendo em dois dos lados da assadeira. Outro ponto que faz a diferença é untar o papel-manteiga e toda a parte da assadeira que está exposta”, afirma.

Confira o passo a passo de Fudge de Nozes:

– Derreta a manteiga em uma panela pequena e pesada, em fogo médio. E, quando derreter, diminua o fogo. Continue cozinhando. Quando tudo que é sólido for para o fundo da panela, fique bem atenta, porque tudo isso precisa dourar. Espere mais ou menos 5 minutos e retire do fogo. Despeje a manteiga torrada em uma tigela pequena e reserve também.

– Encha uma panela de tamanho médio com um terço de água e coloque para ferver em fogo baixo. Tampe com uma tigela refratária, que caiba em cima da panela, mas tome cuidado para não tocar na água fervendo. Em seguida, diminua o fogo e acrescente o leite condensado, o chocolate branco picado e a manteiga que você deixou dourar. Isso vai aquecer o chocolate, que vai derreter completamente, misturando-se aos ingredientes.

– Mexa de vez em quando com uma espátula de silicone e, quando o chocolate tiver derretido totalmente, mexa bem e tire a tigela do fogo com cuidado. Acrescente a baunilha, o sal e a canela em pó. Continue mexendo com a espátula. Agora, coloque as nozes. Despeje a massa na assadeira e alise a superfície. Polvilhe com sal marinho. Depois disso, coloque a assadeira na geladeira por pelo menos duas horas e não se esqueça de passar delicadamente uma faca ao redor da borda para tirar o excesso do doce.

– Depois de 2 horas, retire o doce da geladeira e remova da assadeira. Coloque numa tábua de cortar, depois retire o papel-manteiga. Pronto! É só cortar em pedaços pequenos.

MÚSICA

Pensar em uma playlist exclusiva para dar um tom ainda mais personalizado para a festa faz toda a diferença, além de trazer mais um momento de diversão em família. Os episódios do Fazendo a Festa Especial Huggies serão embalados por músicas do Tiquequê, grupo conhecido por encantar os pequenos com músicas alegres e cheias de animação.

Com canções que estimulam os movimentos dos bebês e das crianças, o Tiquequê compôs uma música, a convite de Huggies, chamada No Passinho do Bebê, com o apoio neurocientífico do dr. Mauro Muszkat. A canção potencializa os estímulos do bebê, e os sons auxiliam na audição, na fala e no intelecto, que exercem uma influência importante no desenvolvimento infantil da parte cognitiva e motora e na socialização dos bebês.

A canção faz parte de um projeto de Huggies para incentivar os movimentos dos bebês. A música No Passinho do Bebê está disponível no Spotify e em todas as plataformas de Huggies e do Grupo Tiquequê.