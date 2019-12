Por conta das superstições na maioria das casa o cardápio do Ano Novo é bem aparecido: as verduras mantem o dinheiro dentro da carteira, os peixes trazem boas vibrações, os grãos simbolizam prosperidade e a carne de porco atrai o progresso. Mas quando trata-se das bebidas que serão servidas para acompanhar os pratos, muita gente não consegue ir além do espumante.

Pensando nisso o mestre cervejeiro da Ashby, Alexandre Vaz, e a gerente de importação da Vinalla Vinhos, Francy Oliveira, fizeram uma lista com dicas sobre como combinar a ceia com bebidas que são queridinhas dos goianos: o vinho e a cerveja. Confira:

Nozes, castanhas e amêndoas

Os petiscos estão sempre presentes na mesa, seja para decorar ou para consumo antes e depois das refeições. Neste caso a bebida mais indicada é cerveja a Pilsen, que inclusive é a mais consumida do mundo. As cervejas nesse estilo são mais claras, leves e refrescantes

Saladas

Para aqueles que não passam uma virada de ano sem usar um lookinho todo branco, um espumante feito apenas com uvas chardonnay é uma ótima opção para o brinde. Ele acompanha bem saladas, carnes brancas, frutos do mar, queijos frescos e semiduros

Carnes brancas, aves e suínos

Na hora de harmonizar com os pratos principais, a dica é a cerveja Pale Ale. O malte especial, combinado com o lúpulo selecionado, resulta em uma cerveja clara, com amargor leve e distinto

Massas

Entre todos os desejos para 2020, todo mundo quer atrair e espalhar amor. Para refutar a máxima sertaneja do "copo sempre cheio e coração vazio", os vinhos rosés vão atrair abundância em todos os aspectos. Para a data, as sugestões são espumante que oferecem um blend de uvas pinot noir e chardonnay. Bom acompanhamento para petiscos, massas e carnes brancas

Frutos do mar e peixes

Por serem pratos leves, a pedida é a tradicional cerveja de trigo Weiss, bastante popular na Alemanha. Com coloração opaca, fruto da não filtragem, possui espuma cremosa e duradoura. A Weiss combina com frutos do mar, peixes, pato assado e comidas alemãs

Carnes bovinas e de caça

Quando se pensa em vinho, a primeira imagem geralmente é de um tinto em uma taça transparente. E se o clássico costuma dar certo, por que não aproveitar? Os tintos podem ser uma boa escolha para o paladar e também para atrair energias de espiritualidade e inspiração para o ano que chega. Os adeptos aos sabores mais intensos podem apreciar blends de merlot e cabernet sauvignon da região de Bordeaux, que combina bem com carnes bovinas e de caça

Acompanhamentos como arroz e frutas

Para quem já está habituado com cerveja, as Strong Ale podem ser uma boa pedida. Com aparência avermelhada, essa cerveja é uma legítima puro malte, com leve opalescência originada pelo dry hopping feito após a filtração do produto. Seu aroma é de malte doce com ésteres frutados, remetendo às frutas secas ou nozes. Arroz à grega, pratos com frutas ou farofa harmonizam com esse estilo

Sobremesas

Sim, muitos não sabem, mas as cervejas também podem resultar em uma ótima combinação com sobremesas. Para quem não abre mão do chocolate, o estilo mais indicado é o Porter, também conhecida como cervejas escuras. De origem inglesa, possuem notas de café e chocolate