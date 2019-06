Que o brasileiro ama uma cervejinha, todo mundo sabe. Mas o consumo de vinho vem subindo nos últimos anos e cada vez mais pessoas estão apreciando essa bebida regularmente. Segundo um estudo realizado pela empresa inglesa Wine Inteligence e divulgado pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), o número de pessoas interessadas em conhecer e apreciar vinhos e espumantes saltou de 22 milhões para 30 milhões de pessoas nos últimos quatro anos.

Em Goiás não é diferente. Com relação ao consumo, o estado cresceu cerca de 50% nos últimos cinco anos. Pensando nisso, preparamos uma lista de locais para você, que assim como Ludovica, adora um bom vinho.

Confira:

Zen Adega e Restaurante

Localizado no Setor Jaó, o Zen Adega e Restaurante é opção para quem deseja saborear um bom vinho a dois. O local conta com pratos sofisticados e cuidadosamente preparados, acompanhados de uma seleta carta de vinhos. Além disso, o ambiente é rústico e à luz de velas, garantindo uma experiência única.

Grá Rooftop

O Grá Rooftop, localizado no terraço do Órion Business and Health Complex, no setor Marista, alia um clima descontraído à sofisticação. O bar, que conta com uma extensa carta de vinho, preza elegância e aconchego. Já o restaurante tem um toque francês, mas privilegia os ingredientes tipicamente brasileiros e regionais. Tudo fica mais saboroso, servidos diretamente do último andar de um dos pontos mais altos do Brasil, com vista para toda Goiânia.

Restaurante Bartolomeu

Com ambiente acolhedor e aconchegante, o restaurante localizado no Setor Oeste conta com um cardápio variado e sofisticado. As especialidades da casa são carnes assadas no forno a lenha, incluindo leitão à pururuca. O destaque fica por conta da carta de vinhos, que inclui com diferentes origens e estilos.

Vinoteca Escola de Vinhos e Adega

Casa especializada em vinhos e escola de formação, a Vinoteca é um local para amantes dessa bebida. Aos finais de semana, em parceria com chefs convidados, a casa, que fica no setor Marista, oferece menus harmonizados. Além disso, também nos fins de semana, o local tem parceria com food trucks. Com uma carta que apresenta uma variedade gigante de rótulos, a adega também realiza degustações, se transformando em um delicioso winebar. Além disso, a escola oferece cursos práticos e teóricos.

Berenguer Vinhos

No mercado desde 2004, o grupo nasceu com o nome de “Vinhos e Cia”, mas com a expansão dos negócios, foi preciso mudar o e nome da importadora, que atualmente está presentes em dez estados brasileiros. Em Goiânia, no setor Bueno, é possível encontrar vinhos da África do Sul, Argentina, Chile, Espanha e Portugal, sempre da mais alta qualidade.

Porto Cave

A Adega Restaurante Porto Cave foi fundada em 2003, mas inicialmente foi planejada apenas como uma simples adega, onde o prato de bacalhau e alguns petiscos do norte de Portugal eram os únicos alimentos servidos na casa. Com o sucesso, o restaurante fosse implementado, abrindo portas também para os vinhos do país. A casa, localizada no Marista, conta com uma carta ampla que valoriza desde os históricos até o vinho rosé e os brancos, de diferentes origens.

Pitigliano Pizzaria

Com ambiente bem decorado, essa pizzaria do Setor Oeste permite é uma excelente oportunidade de degustar um bom vinho. Além de deliciosas pizzas, a casa também oferece boas opções de rótulos tintos, rosados e brancos.



My Winery

Essa adega localizada no Parque das Laranjeiras tem a proposta de desmistificar o mundo dessa bebida, principalmente para quem acredita que vinho bom é vinho caro. Com ambiente aconchegante, o local com rótulos diferenciados, que, em sua maioria, são elaborados por pequenos produtores, em um trabalho artesanal como forma de ressaltar um prazer único.