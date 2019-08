Atenção, fãs de "Star Wars". A Lucasfilm e a Mattel anunciaram uma nova linha da boneca Barbie que tem como inspiração alguns dos personagens mais icônicos da saga. Chamada de "Star Wars x Barbie", a coleção inclui três modelos que remodelam a famosa boneca para os visuais de Darth Vader, Leia Organa e R2-D2. Já queremos todas!

As bonecas chegam a tempo do início dos preparativos da Disney para a campanha de divulgação de “A Ascensão Skywalker”, nono e potencial último episódio da saga principal da família Skywalker. O longa chega aos cinemas em dezembro.

De acordo com a Mattel, as três bonecas foram concebidas a partir de artes conceituais do primeiro filme da série, "Uma Nova Esperança", em combinação com “filtro high-fashion” da Barbie. Com lançamento programado para 18 de novembro, as três bonecas já estão disponíveis para pré-venda no site da Amazon no valor de $100. Além da boneca em si, cada item vem com um estande apropriado e certificado de autenticidade.