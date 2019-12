“Procurando Julieta”. Esse é o nome do tradicional calendário Pirelli para 2020. Realizado por Paolo Roversi, o material foi apresentado nesta terça (3), no Teatro Filarmônico de Verona. Com inspiração no drama clássico de Shakespeare, Paolo foi à procura da “Julieta que existe em cada mulher” e, assim, Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart e Emma Watson protagonizam a 47ª edição do The Cal™.

Neste ano, pela primeira vez, o calendário funde fotografia com cinema, já que vem acompanhado de um curta-metragem. Em 18 minutos, Paolo Roversi interpreta a si mesmo como um diretor de cinema, entrevistando candidatas ao papel de Julieta, que passam, uma a uma, pelas lentes do diretor para retratar a multifacetada da personagem com uma ampla gama de emoções e expressões.

A história se desenrola em duas etapas. Na primeira, as protagonistas foram retratadas ao chegar na sessão, sem maquiagem, nem figurinos. Foram filmadas enquanto conversavam com Paolo a respeito da produção para a qual gostariam de serem escolhidas - elas revelaram as próprias vivências e visões de Julieta. Na segunda etapa, as estrelas vestiram os figurinos desenhados para transformá-las nas intérpretes do drama shakespeariano. O efeito é uma história em que realidade e ficção se misturam.

“Eu estava procurando uma alma singela, repleta de inocência, força, beleza, ternura e coragem. Vislumbrei-a no olhar, nos gestos e nas palavras de Emma e Yara, Indya e Mia. Nos sorrisos e nas lágrimas de Kristen e Claire. Nas vozes e nas canções de Chris e Rosalía. E em Stella, vislumbrei a inocência. Porque há uma Julieta em cada mulher e a procurarei por toda a minha vida”, declara Paolo.

Clicado em maio, o calendário Pirelli 2020 é o primeiro a ser realizado por um fotógrafo italiano, cujos cenários foram a cidade de Verona, terra natal de Julieta, e Paris, a cidade onde ele vive há mais de quarenta anos.

A edição tem 132 páginas, com o anuário na capa, trechos de Romeu e Julieta e 58 fotografias a cores e preto e branco, que retratam as protagonistas e a cidade de Verona. Na capa e na contracapa brilha o verdadeiro calendário em letras douradas. As datas de nascimento de Julieta, de seu encontro com Romeu, de suas núpcias e do falecimento de ambos também estão ressaltadas. Assim como as datas de nascimento das protagonistas do calendário, cujos nomes estão espalhados dentro da capa, no meio de estrelas e astros, reproduzindo uma abóbada celeste poética.

Confira algumas imagens: