O romance clássico e atemporal “Mulherzinhas”, de Louisa May Alcott, conhecido também como “Adoráveis Mulheres”, vai ganhar mais uma adaptação para o cinema. No elenco, estão Emma Watson – a eterna Hermione da saga britânica "Harry Potter" – e Meryl Streep, que em "O Diabo Veste Prada" vive a memorável e poderosa Miranda Priestly. O filme tem data de lançamento prevista para dezembro de 2019.

Colecionando cinco longas metragens, a primeira versão de “Mulherzinhas” chegou ao cinema em 1918, muda e em preto e branco. As próximas exibições, já com falas, foram protagonizadas por grandes estrelas de Hollywood, como Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor e Winona Ryder, contando a história das irmãs March entre gerações.

Assim como a narrativa de Louisa May, a direção do novo filme também apresenta empoderamento feminino e traz mais uma vez aos holofotes a diretora Greta Gerwing, indicada ao Oscar de melhor roteiro original e melhor direção em 2018 com a produção independente do filme "Lady Bird". Além de Greta, outra importante figura para o movimento feminino está na nova versão. Emma Watson, embaixadora da ONU Mulheres e ativista pelos Direitos Humanos, é quem dará vida a jovem e meiga Meg March.

“Mulherzinhas”, escrito há mais de dois séculos, também é lembrado por um aparecer na adorada série "Friends". No episódio, Joey começa a ler o livro que Rachel estava lendo, “Mulherzinhas”, e se vê surpreendido pelo tanto que gosta da leitura (apesar de não ser "O Iluminado").