No próximo sábado, dia 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock. A data, que homenageia anualmente o estilo musical, recorda o evento Live Aid, que aconteceu neste mesmo dia, no ano de 1985.



Para celebrar a data, Ludovica selecionou cinco locais em Goiânia para te ajudar na escolha de onde comemorar este 13 de julho.

Woodstock Rock Bar

Inspirado em um dos maiores festivais de rock e da música alternativa dos anos 1980, O Woodstock fica no Setor Oeste. Com comidinhas variadas, drinques e em clima descontraído de bar temático, o local oferece uma grande lista de cervejas especiais.

Hurricane Bar

Com temática esportiva, esse local recebe, com frequência, shows ao vivo de bandas de rock. Com uma proposta única, o pub chama a atenção pelo conceito, que vai desde a decoração até o cardápio diferenciado. Para acompanhar, a cozinha oferece petiscos com identidade própria, em um menu desenvolvido para agradar os mais diversos paladares.

Velvet 36 Rock'n Roll Bar

Localizado no setor Marista, O Velvet 36 é um pub de cervejas especiais importadas e nacionais. No local, você pode escutar a melhor música dos 1960 e 1970.

Vai Toma no Kuka Bar

Conhecido do público goiano, esse bar mescla rock nacional e internacional. Repleto de temas de motoclubes, com cervejas e coquetéis diversos, lanches e petiscos, o "Kuka" fica no Jardim América.

Cidade Rock

Os amantes de rock poderão curtir a data com shows de graça no Martim Cererê, Setor Sul, neste sábado. Os shows começam às 19h e a programação conta com apresentações dos goianos da Burning Rage, This is Perro, Light River Company, Sunroad e Two Wolves, além da atração internacional, a banda austríaca The Overalls.