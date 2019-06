Considerado a data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados é celebrado nesta quarta-feira (12). Não podendo ser diferente, a comemoração conta com programações diferenciadas em vários locais de Goiânia. Pensando nisso, e para ajudar os apaixonados goianienses, Ludovica preparou uma lista de programas diferenciados para se fazer a dois.

Confira:

Instagramável

O Shopping Cerrado oferece cinco cenários românticos para fotos incríveis: balanço florido para dois, um fundo com a frase "eu te amo" em estilo street art, letra-caixa com a palavra amor, ambiente repleto de nuvens lúdicas e uma parede preenchida com pequenos corações. Além dos cenários, serão distribuídas 50 raspadinhas premiadas, com valores entre R$ 150 a R$ 500, totalizando R$10 mil em prêmios na ON Store, plataforma de vendas online do shopping. Para concorrer, é preciso fazer compras com valores a partir de R$ 250.

Cardápio especial

Uma programação especial vai celebrar o Dia dos Namorados no Mercure Hotel. Os casais podem optar pelo pacote especial, que inclui jantar romântico, apartamento decorado com pétalas e café da manhã servido no quarto, ou apenas pelo momento gastronômico. Desenvolvido pelo chef Humberto Marra, o cardápio da noite oferece três opções de entrada, acompanhadas por cesto de pães especiais. Como prato principal, cartoccio de robalo com bouquet de minivegetais e molho de vinho sauvignon blanc e filé mignon com sacottini de queijo suíço com cebola caramelizada, aspargos e redução de vinho cabernet sauvignon. Para fechar a noite, sobremesa de biscotti e calda de chocolate, morangos glaçados ou pêssego com creme inglês.

Arte e Boteco

O Lowbrow Lab Arte e Boteco caprichou na pegada romântica para o Dia dos Namorados. Para a noite, a banda Clichê Tropical realiza sua primeira apresentação com o especial Marisa Monte e Tribalistas. A entrada será de R$ 20. A casa abre a partir das 19h, com exposição de Omar Souto.

Comédia raiz

Para casais que gostam de rir juntos, o grupo Comédia ao Vivo terá apresentação especial no Dia dos Namorados, às 19h30, no Teatro da PUC. O show conta com elenco rotativo e participações de convidados de peso do cenário stand-up nacional. Atualmente, o elenco é formado por Luiz França e Fabio Rabin, que estão desde a formação original, e conta com as grandes revelações da comédia. Nessa apresentação estão confirmados os comediantes do grupo Fábio Rabin e Dihh Lopes e os convidados especiais Lucas Mendes, Murilo Moraes e Rafael Magalhães. Os ingressos estão com valores a partir de R$ 35.

Love Week

Mais de 50 motéis espalhados pelo Brasil, incluindo Goiânia, participarão de mais uma edição da Love Week 2019, a Semana dos Namorados. Os estabelecimentos vão oferecer, até o dia 16, pacotes de estadia para casais. Para recepcionar os pombinhos, cada motel participante preparará uma série de atrações exclusivas. Há opções como recepção com espumante, decoração especial com pétalas de rosa espalhadas pelos quartos a cardápios preparados por chefs renomados, por exemplo. Para participar, basta acessar ao site www.loveweekbrasil.com.br, conferir os motéis participantes, preços e já fazer a reserva da melhor data e horário.

Restaurante

Um dos locais mais românticos de Goiânia, o Zen Adega e Restaurante, localizado no Setor Jaó, preparou um jantar especial para os casais. A música fica por conta de um quarteto instrumental e de Tonzera e Dante Ventura. O cardápio é composto por entrada, prato principal e sobremesa. É necessário fazer a reserva da mesa no valor de R$ 300, que inclui couvert artístico e jantar para o casal.

Delivery de chocolate

Essa opção é para aqueles casais que querem curtir a data sem sair de casa. A Cacau Show, além de fornecer produtos exclusivos e específicos para a data, como o Coração Collection, Kit para Fondue, Kit Spa Chocolate, Caneca Love, por exemplo, também contará com o serviço de entregas. O serviço estará disponível por meio da rede social @cacaushowaparecidacentro ou pelo WhatsApp (62) 99157-2634.

Hotel

A noite especial para o Dia dos Namorados do K Hotel, no Jardim Goiás, terá buffet completo com várias opções de entradas, pratos quentes e sobremesas. Além disso, o local contará com som ao vivo, ambientação romântica e estacionamento cortesia. O hotel ainda preparou um pacote que inclui hospedagem especial para a data.

Luau

O Espaço Sofisticato, que fica no Parque Amazônia, preparou um luau para o Dia Dos Namorados com o tema “Por onde for, quero ser seu par”. Haverá música ao vivo e DJ para animar a noite. O jantar terá entrada com mesa de frios, jantar japonês completo, yakissoba e risoto de funghi, assim como espumante, drinks, cerveja e bebidas não alcoólicas à vontade.



Enólogo francês

O enólogo da Maison Veuve Clicquot, François Hautekeur, participará nesta quarta do jantar harmonizado em comemoração ao Dia dos Namorados, realizado no Magna Restaurante, no setor Marista, às 19h. O jantar de cinco etapas assinadas pelo chef Marco Soares contará com couvert, entrada, prato intermediário, prato principal e sobremesa. Cada uma dessas etapas será harmonizada com cinco variedades do renomado espumante francês, Veuve Clicquot. A experiência, que mesclará o clima romântico com os sabores da alta gastronomia, será pautado pela elegância. Além disso, os convidados poderão tirar suas dúvidas sobre harmonização com o enólogo. A sommellier, Ana Thereza Naves, também marcará sua participação no evento com a seleção de um vinho tinto escolhido especialmente para a ocasião. O jantar também contará com a participação musical do quarteto Ellas.