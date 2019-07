Vamos falar a verdade: sempre há um bom motivo para saborear um chocolate. Mas já que essa delícia tem uma data especial, celebrada no próximo domingo, dia 7 de julho, que tal juntar o útil ao agradável? Com isso em mente, preparamos um roteiro para você degustar o melhor chocolate em Goiânia.

Luí doces

Localizado no setor Sul, o Luí Atelier du Chocolat, mais conhecido como Luí doces, conta com artesãos que fazem verdadeiras obras de arte. O detalhe? A matéria prima: chocolate belga de primeira qualidade. Aqui, cada produto traz uma nova emoção e é feito cuidadosamente para cada momento.

Richesse

As opções de sobremesas na Richesse são intermináveis, e deliciosas também. São tortas, doces e chocolates servidos em um ambiente simples e aconchegante. A casa fica no setor Oeste e procura oferecer sempre produtos de altíssima qualidade, vendidos também sob encomenda.

Poema Gourmet

A cafeteria Poema Gourmet fica no setor Bueno e oferece um ambiente bastante tranquilo e acolhedor, com decoração clássica e quitutes refinados. Mas o melhor de tudo é sua boa variedade de chocolates finos.

Brigaderia das Meninas

O clássico docinho não poderia ficar de fora dessa lista. A Brigaderia das Meninas, que também fica no Bueno, traz essa gostosura em várias formas: brigadeiro de colher, conchinha de brigadeiro, brigadeirão, minitortinha e brigadeiros com vários tipos de recheios.

Cravo e Canela Confeitaria

Ainda no setor Bueno, a Cravo e Canela é conhecida pelas tortas e bombons deliciosos. A casa oferece uma grande variedade de escolhas e os pequenos bombons são uma verdadeira maravilha.

Mariana Perdomo

Essa doceria é uma paixão dos goianos e oferece uma verdadeira experiência sensorial por meio dos seus deliciosos produtos, que, claro, levam muito chocolate. A marca registrada do local é a original torta no pote, o carro chefe da confeitaria, que também fica no setor Bueno.

Mari Gourmet

Mari Gourmet é outra confeitaria de referência em Goiânia. Com um ambiente acolhedor e requintado, a casa, localizada no Setor Nova Suíça, trabalha com delícias refinadas à francesa. Destaque para os chocolates oferecidos, que são sempre saborosos.

Cia do Chocolate

Para quem gosta de saborear o chocolate na forma de sorvete, a Cia do Chocolate pode ser a escolha certa. Com unidades no Jardim Planalto e no Bela Vista, a casa oferece um ambiente bastante confortável e variados sorvetes e gelatos, possibilitando as mais deliciosas combinações.