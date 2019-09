Nesta sexta-feira, dia 13 de setembro, é comemorado o Dia Nacional da Cachaça. O destilado, tipicamente brasileiro, é muito apreciado e ingrediente chave para preparo de drinks e caipirinhas dos mais variados sabores. Por isso, a data foi criada pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), em 2009.

Pensando nisso, que tal aprender a preparar receitas deliciosas caipirinhas, com a legítima cachaça, para aproveitar que #sextou e comemorar entre amigos? Confira.

Caipirinha de uva e hortelã

Ingredientes:

5 uvas Niágara;

5 uvas Itália;

8 folhas de hortelã;

15ml de xarope de açúcar;

60ml de cachaça.

Modo de preparo:

Colocar todos os ingredientes, exceto a cachaça, no desejado copo e macerar com gelo. Em seguida, adicionar a cachaça e finalizar a bebida misturando todos os itens com uma colher bailarina.

*Receita do bar Tatu Bola.

Caipirinha de Kiwi

Ingredientes:

1 kiwi;

1/2 limão siciliano fatiado;

15 ml de xarope de mel;

60 ml de cachaça.

Modo de preparo:

Colocar todos os ingredientes, exceto a cachaça, no copo e macerar com gelo. Em seguida, adicione a cachaça e finalize, misturando os ingredientes com uma colher bailarina.

*Dica do bar Eu Tu Eles.

Caipirinha cítrica

Ingredientes:

60 ml cachaça Ypióca 150;

25 ml suco de limão siciliano;

20 ml xarope de mel;

Casca de limão siciliano.

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira acrescente gelo, Ypióca 150, suco de limão e mel. Bata vigorosamente, coe e adicione a mistura em um copo baixo com gelo. Decore o drink com a casca de limão siciliano.