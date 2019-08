Existe muito a se conhecer da Itália além de Roma, Veneza, Milão e Florença. Apesar de o tradicional turismo italiano chamar a atenção de viajantes durante o ano inteiro, o verão europeu merece seu destaque. Até setembro, as paradisíacas praias do “País da Bota” fervilham com cultura, paisagens e gastronomia ao longo de toda sua extensão. Pensando nisso, a travel designer Ana Grassi, especialista em Itália, dá dicas de três destinos de verão para quem busca conhecer lugares não convencionais e ainda aproveitar ao máximo as altas temperaturas na Europa. Que tal incluir no seu roteiro de Eurotrip?



Sicília



Viajar para a Sicília é uma experiência maravilhosa para corpo, mente e alma. Além de abrigar o lendário vulcão Etna e ser a terra natal do famoso Arquimedes, a ilha ao lado do “bico da Bota” oferece destinos deslumbrantes. É inclusive recomendado alugar um carro e reservar um tempo a mais para dar uma volta por lá. Assim, dá para conhecer a capital Palermo e outras belas cidades como Trapani, Siracusa e Taormina. “Além das lindas praias, a Sicília tem muita arquitetura e uma história interessantíssima! Ela foi conquistada por dezenas de civilizações ao longo das eras, cada uma deixando sua marca na ilha. Isso fez com que várias culturas se sobrepusessem ao longo dos anos, criando uma região maravilhosamente complexa e fascinante”, afirma Ana Grassi.



Puglia



É a região do “salto da Bota” que contempla as províncias de Foggia, Bari, Taranto, Brindisi e Lecce. Banhada pelas águas do Mar Adriático, a Puglia oferece vistas inesquecíveis da natureza e das construções barrocas. Para quem gosta de aventura, por exemplo, o roteiro conta com inúmeras trilhas no Parco del Gargano, um parque nacional onde é possível ter contato com a natureza e ficar bem próximo de lindas áreas históricas. O estilo de vida humilde dos moradores da Puglia acrescenta mais charme ao local, conferindo uma sensação de aconchego a quem chega por lá. Quem deseja uma deliciosa praia para relaxar tem em Puglia um dos melhores lugares para isso. Nada mal!



Cinque Terre



A pequena região da Ligúria é composta por cinco cidades: Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Vernazza e Monterosso al Mare. Com características rochosas, essas cidades foram construídas sobre grandes falésias calcárias, criando uma mescla harmoniosa de civilização e natureza que resulta em paisagens de tirar o fôlego. “Não precisa alugar carro para visitar essa região, pois o trekking é uma das atividades mais recompensadoras que se pode fazer. Caminhar de uma cidade a outra atravessando trilhas nos penhascos é uma aventura e tanto que vale muito a pena”, recomenda a especialista. Cada um desses cinco lugares oferece algo diferente, de acordo com a geografia. Assim, o ideal é que o viajante programe os dias para aproveitar um pouco de cada cidade e garantir uma experiência rica e completa.