O Deserto do Atacama se estende do norte do Chile até a divisa com o Peru e conta com cerca de mil quilômetros de extensão. É o local mais árido da terra porque os ventos do Pacífico não conseguem ultrapassar as montanhas, fazendo com que raramente chova.



Como todas as regiões desérticas, o clima do Atacama é marcado por frio intenso à noite e calor escaldante durante o dia. “Apesar de ser um destino que pode ser visitado o ano todo, recomendamos evitar o inverno e o verão, por conta das temperaturas extremas. O ideal é optar por primavera ou outono”, explica Adriano Bolzani, do blog Suas Próximas Viagens.



Um dos pontos imperdíveis são as lagunas, famosas pelo “banho gravitatório” onde, devido à alta salinidade, a água impede que a pessoa afunde e isso faz o turista se sentir como se não houvesse a força da gravidade. “O corpo flutua, independentemente do esforço que se faça para afundar. É uma sensação de relaxamento total. No entanto, as águas são extremamente geladas e o sal fica impregnado, deixando uma camada branca na pele e até nos cabelos, causando ressecamento”, conta Silvia Bolzani, do mesmo blog.



São diversas lagunas para visitar: Cejar, Ojos del Salar, Tebinquiche, Chaxa, Altiplânicas, Piedras Rojas. “As duas últimas, especialmente, são excepcionais e eleitas por nós como os melhores passeios de todo o Atacama. Um cenário com uma diversidade incrível de cores: branco, azul, vermelho, amarelo, verde. É tão colorido que quebra o paradigma daquela imagem que temos sobre os desertos, sempre tão amarelos e vazios”, destaca Silvia.



Outro passeio famoso e curioso é o Geysers del Tatio, que guarda vales, lagos, cachoeiras, nascentes termais e gêiseres. Por lá, a água pode ser jorrada a até 12m de altura, e ainda com o sol iluminando o fenômeno. O que torna o lugar ainda mais especial são os animais exóticos, como os flamingos e as lhamas, além das dunas, que exaltam o encantamento do pôr do sol.



Pela localização, o Deserto do Atacama é o melhor lugar para observar as estrelas. Não à toa, telescópios e observatórios são espalhados pela região e palestras são ministradas para os turistas que podem apreciar a visão noturna com diferentes aparelhos tecnológicos. “Para quem é leigo no assunto, é uma oportunidade de aprender um pouco sobre astronomia e apreciar um cenário que nem os filmes podem nos proporcionar”, finaliza Adriano.