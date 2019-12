Brincadeiras, muitas risadas e interação. Esses são os ingredientes do chá de lingerie. Enquanto a noiva renova o guarda-roupa íntimo, as convidadas se conhecem melhor antes do casamento. O evento é realizado com antecedência média de dois meses e a organização costuma ser repartida entre amigas, irmãs e madrinhas.

O chá pode até ser surpresa. Se não for o caso, é interessante ter uma lista em lojas de lingerie, com os modelos e tamanhos preferidos da noiva. Muitas despedidas de solteira também têm um momento para falar sobre sexo. Aula de dança sensual e striptease, bem como curso de pompoarismo e de delícias orais são as mais requisitadas. As brincadeiras também fazem parte da comemoração.

Selecionamos algumas sugestões. Confira.

- A noiva desfila com as lingeries que ganhou, enquanto as amigas comentam e sugerem combinações.

- Antes de abrir o presente, a noiva deve adivinhar quem deu. Se errar, tem que pagar prenda, que pode ser uma dose de bebida, uma dança, pintar o rosto etc.

- As organizadoras do evento passam uma caixa com lingeries, máscaras e chicotes para as convidadas. Elas devem estar sentadas em uma roda ao som de música. Quando o som parar, a convidada que estiver com a caixa deve tirar algo de dentro e vestir.

- As participantes do chá escrevem com antecedência alguma situação inusitada que a noiva vivenciou. Cada papel é lido e a noivinha deve adivinhar quem disse o quê. Se errar, paga prenda.