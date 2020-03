Nas últimas semanas o mundo acompanha com apreensão, o crescimento exponencial do coronavírus (Covid-19). Os números de casos confirmados no país aumentam a cada dia, e com isso várias cidades já passaram a adotar medidas paliativas de prevenção como: suspensão das aulas em escolas e universidades, eventos adiados, cinemas fechados, além de várias empresas optando por jornadas em home office.

A tecnologia é uma forte aliada para ajudar a ocupar a mente. Confira sete aplicativos que oferecem desde recursos para comunicação e estudo, até bem-estar e entretenimento.

1. Zoom Cloud Meetings - o app permite a realização de reuniões por videoconferência com a participação de até 100 pessoas e duração máxima de 40 minutos. A versão gratuita ainda conta com os recursos de chat de texto, transferência de arquivos e compartilhamento de tela. Disponível para dispositivos Android e iOS.

2. Yoga Down Dog - a empresa Yoga Buddhi Co. cedeu acesso gratuito às aulas e aos conteúdos de seus aplicativos voltados a exercícios físicos guiados, que vão desde a yoga para praticantes sem experiência, até treinamentos curtos de alta intensidade, até o dia 1º de abril. Disponível para dispositivos Android e iOS.

3. Stoodi Cursinho Online - com a suspensão gradual das aulas nas redes públicas e privadas em todo o país, a empresa brasileira também se uniu à batalha contra a ociosidade em casa e disponibilizou gratuitamente, por um período inicial de 30 dias, o acesso a todas as suas videoaulas e bancos de exercícios. Disponível para dispositivos Android e iOS.

4. Quinto - aplicativo gratuito onde você pode se informar, opinar e discutir diversos assuntos separados por categorias. O app ainda mostra outros usuários próximos ao seu local e identifica pessoas com as quais você tem mais afinidade, possibilitando o contato via chat. Disponível para dispositivos Android e iOS.

5. Korg Kaossilator e Minimoog Model D - muita gente encontra na introspecção uma forma de entrar em contato com sua própria criatividade, facilitando o processo artístico e o surgimento de novas ideias. Com base nesse argumento, as gigantes Korg e Moog, fabricantes de teclados e sintetizadores analógicos, disponibilizaram gratuitamente, por tempo limitado, seus aplicativos de criação e compartilhamento de faixas. Os aplicativos são relativamente simples de se usar e garantem boas horas de distração e divertimento sem a necessidade de conhecimento prévio de criação de música. O Korg Kaossilator está disponível para dispositivos Android e iOS e o Minimoog Model D apenas para iOS.

6. 7waves - desenvolvido especialmente para auxiliar as pessoas na conquista de seus objetivos pessoais e profissionais, o app da 7waves é prático e intuitivo. Se você ainda não conseguiu um tempinho para se planejar em 2020, essa pode ser a oportunidade de se organizar para que depois que o COVID-19 passar começar ou recomeçar o ano com tudo. Disponível para dispositivos Android e iOS.

7. Mario Kart Tour - se as circunstâncias o fizerem buscar entretenimento em casa, talvez seja um bom momento para curtir este clássico sem culpa! O Mario Kart Tour é uma adaptação mobile gratuita do título da Nintendo, e conta com recursos multiplayer e ranking mundial de jogadores. Mas, lembre-se de jogar com moderação. Disponível para dispositivos Android e iOS.