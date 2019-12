Você já pensou em se aventurar e desbravar o mundo, viajando sozinha? Segundo uma pesquisa recente do Ministério do Turismo, essa é a realidade de cada vez mais mulheres. Os dados apontam que, em média, 18% delas preferem viajar sozinhas. E, seja você solteira ou casada, com ou sem filhos, falante ou mais tímida, viajar sozinha pelo menos uma vez na vida pode ser uma grande experiência, fazendo com que você se enxergue além dos rótulos que cada uma recebe da sociedade ou de si mesmas.

Segundo outro levantamento, realizado pelo TripAdvisor, plataforma de viagens que reúne informações e relatos de viajantes, uma a cada quatro mulheres brasileiras viaja sozinha, seja em viagens mais curtas, no próprio país, ou para o exterior, visando novas experiências e o crescimento na carreira. “Quando você viaja sozinha, abre a possibilidade de conhecer outras pessoas e viver realmente o lugar. Afinal, quando temos apenas a nossa própria companhia, tendemos a observar melhor o ambiente em que estamos, os aromas, a conversa das outras pessoas, enfim, tudo a nossa volta”, diz a especialista em viagens Lorena Peretti.



Sensações

Confira algumas dicas da especialista em viagens Lorena Peretti para quem viaja sozinha.

Liberdade

Viajando sozinha, você, e só você, vai lidar com o que der certo e errado na viagem. Mais do que isso, sentirá o quanto a sua mente se transforma com esse poder de decisão. Você aprende a ter mais jogo de cintura, pedir ajuda a pessoas locais, interagir com o novo. Lembre-se de que a criatividade nasce da combinação das experiências que já tivemos; logo, você voltará para a sua rotina com inovações e maior poder de decisão sobre a sua vida.

Gastos

Independentemente do período que você está planejando ficar fora, é necessário ter em mente o valor que vai destinar para a realização da viagem e sempre reservar 15% a mais no orçamento para imprevistos. No caso de viagem ao exterior, pesquise a moeda local. Se for mochilar, lembre-se de que os cartões são mais seguros do que uma grande quantidade de dinheiro em espécie. E não é porque você chegou aos 30 anos que precisa ter muito dinheiro para viajar. Há hostels, couchsurfing, casas de família e outros tipos de acomodação bem mais em conta de que os hotéis.

Sem solidão

Viajando sozinha, você perceberá que a liberdade é o oposto da solidão. Afinal, se ficar com vontade de mudar totalmente o roteiro, você pode. Se decidir ficar até tarde na cama, também está permitido. Você toma as decisões e não precisa se preocupar em negociar nada. Ao provar dessa liberdade, você vai querer mais, acredite!

Não é só você

Viajar na própria companhia é mais comum do que se imagina. Durante o percurso, você vai cruzar com mulheres e homens reservando esse tempo para si e terá a oportunidade de conhecer a experiência do outro, assim como de outras culturas. É normal, inclusive, que muitos desses amigos que você fará pelo caminho se tornem seus amigos ao longo dos anos, mesmo com a separação geográfica.

Bons roteiros

Dicas de lugares para viajar sozinha.

Ouro Preto (MG)

Para quem curte um passeio cultural e histórico, um dos destinos mais recomendados é, sem dúvida, Ouro Preto e suas diversas atrações.

San Andrés (Colômbia)

O que tornou a ilha de San Andrés famosa foi seu mar de sete cores. O local permite que você curta as belezas naturais que só o Caribe é capaz de oferecer sem ter de ir muito longe.

Paraty (RJ)

Paraty é uma cidade das mais acolhedoras e charmosas do País. Para quem viaja sozinha, é uma opção que garante tranquilidade e um passeio pela história do Brasil.

Queenstown (Nova Zelândia)

Conhecida como “a capital da aventura”, a cidade de Queenstown oferece diversas opções para os amantes de esportes radicais, como paraquedismo, bungee jumping e rafting.

Genebra (Suíça)

Como os suíços são bastante respeitosos, seu país é uma boa pedida para quem tem vontade de viajar sozinho sem ser incomodado. Genebra tem a oferecer restaurantes, museus e boates, além dos deliciosos chocolates.

Caçadora de experiências

Tendência mundial, as pessoas estão cada vez mais interessadas em experiências de viagens imersivas. E pensando nisso, empresas vêm buscando oferecer maneiras bem diferentes de satisfazer o desejo pelo que é incomum. Esculpir com motosserras, usar seu DNA em uma joia, aprender a sobreviver na selva são apenas algumas dessas vivências diferentes e meio malucas. Que tal?

Sereia por um dia (San Diego, Califórnia, EUA)

Se você já se perguntou como é ser uma sereia, aposte em uma visita às belas praias de San Diego com uma sereia profissional. Prepare-se para uma minitransformação, com direito a top de conchas e cauda de sereia enquanto aprende mais sobre a famosa vida marinha de La Jolla. Encerre a experiência com uma sessão de fotos de 30 minutos ao pôr do sol para estrear corretamente em sua nova personalidade de ser mitológico.

Sobrevivência em Ilha deserta (San Juan, Porto Rico)

Aprimore suas habilidades e seus instintos de sobrevivência nesse divertido workshop ao ar livre que ensina muitas técnicas úteis caso, um dia, você fique exilada em uma ilha deserta. Aprenda a reconhecer plantas comestíveis, escalar um coqueiro, construir um abrigo de emergência e abrir cocos sem uma faca. Além desses conhecimentos, a aventura ainda apresenta um pouco mais da rica cultura portorriquenha.

Bruxaria (San Antonio, Texas, EUA)

Aprenda a arte da defumação de sálvia, prática do ritual de uma bruxa para criar um espaço sagrado, diretamente com uma curadora espiritual de segunda geração e praticante de bruxaria. Você terá a oportunidade de trabalhar com ervas secas e flores cuidadosamente selecionadas, além de aprender técnicas para queimá-las e livrar sua casa de energias negativas, aumentar a abundância e promover a cura.