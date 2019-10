Mães recentes e seus bebês, de até 18 meses, poderão assistir a uma sessão de cinema juntinhos na próxima terça-feira (8). O projeto CineMaterna vai exibir, no Flamboyant Shopping, em Goiânia, o documentário "De Peito Aberto”. O filme acompanha seis mulheres de diferentes classes sociais durante os 180 primeiros dias de vida de seus bebês, período recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para amamentação exclusiva.



Com estreia em nesta quinta (3), as imagens levantam questões como a importância de uma rede de apoio emocional e prático às mães, para que consigam prover naturalmente o alimento relevante ao desenvolvimento dos filhos, o que inclui a parceria efetiva do pai. "De Peito Aberto" também conta com o depoimento de renomados especialistas, entre eles a terapeuta argentina, especializada em maternidade, Laura Gutman, o pediatra espanhol Carlos González, o pediatra Moisés Chenciski e o psicólogo e terapeuta de família Alexandre Coimbra Amaral.

O filme conta com a direção de Graziela Mantoanelli, produção de Leonardo Brant e roteiro de Iana Paro, Graziela Mantoanelli e Leonardo Brant. A sessão começa às 14h e as salas são especialmente preparadas para oferecer conforto e facilidades para as mamães, como áudio do filme com volume reduzido, iluminação leve e temperatura amena. Outros cuidados especiais são os trocadores dentro do cinema, abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente. As famílias ainda podem estacionar os carrinhos de bebês próximos à entrada da sala de cinema.