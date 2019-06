Tendência mundial, as pessoas estão cada vez mais interessadas em experiências de viagens imersivas. E pensando nisso, empresas vêm buscando oferecer maneiras bem diferentes de satisfazer o desejo dos viajantes pelo que é incomum. Esculpir com motosserras, usar seu DNA em uma joia, sobrevivência na selva são apenas algumas dessas vivências diferentes e meio malucas.



Além das opções turísticas tradicionais, a plataforma Airbnb oferece experiências criadas por pessoas inspiradoras que desejam compartilhar suas habilidades e conseguir uma renda extra por meio de suas paixões - não importa quais sejam. Com o intuito de envolver os visitantes no mundo único de cada anfitrião, a ferramenta dispõe atualmente de aproximadamente 25 mil tipos de experiências, em mais de mil cidades ao redor do mundo. Se você ficou curiosa, separamos nove atividades exóticas que talvez nunca tenha pensado em testar. Que tal?



Sereia por um dia (San Diego, Califórnia - EUA)

Se você já se perguntou como é ser uma sereia, aposte em uma visita às belas praias de San Diego com uma sereia profissional para descobrir. Prepare-se para uma mini transformação com direito a top de conchas, cauda de sereia e acessórios de cabelo enquanto aprende mais sobre a famosa vida marinha de La Jolla. Encerre a experiência com uma sessão de fotos de 30 minutos ao pôr-do-sol para estrear corretamente em sua nova personalidade de ser mitológico.



Esculpindo com serra elétrica (Salem, Oregon - EUA)

Liderada por pai e filho, que têm verdadeira paixão pela arte da escultura (as obras com mais de 30 metros de altura podem comprovar), essa experiência promete levar seus conhecimentos de carpintaria a outro nível. Aprenda todos os truques da utilização de uma serra elétrica com entalhadores-mestres e sinta-se um verdadeiro Michelangelo moderno.



Joia de DNA (Washington - EUA)

Coloque seu jaleco para essa aula especial hospedada nos inovadores laboratórios de biotecnologia de Tacoma. Com orientação de um cientista, você aprenderá como extrair seu próprio DNA para criar um pingente de colar! Além de excêntrica, a experiência tem impacto social e os resultados beneficiam uma incubadora de ciências da vida sem fins lucrativos que educa a comunidade e apoia o crescimento de empreendedores de biotecnologia na cidade.



Sobrevivência em Ilha deserta (San Juan - Porto Rico)

Aprimore suas habilidades e seus instintos de sobrevivência nesse divertido workshop ao ar livre que ensina muitas técnicas úteis caso, um dia, você fique exilada em uma ilha deserta. Aprenda a reconhecer plantas comestíveis, escalar um coqueiro, construir um abrigo de emergência e abrir cocos sem uma faca. Além desses conhecimentos, a aventura ainda apresenta um pouco mais da rica cultura portorriquenha.

Bruxaria (San Antonio, Texas - EUA)

Aprenda a arte da defumação de sálvia, prática do ritual de uma bruxa para criar um espaço sagrado, diretamente com uma curadora espiritual de segunda geração e praticante de bruxaria. Você terá a oportunidade de trabalhar com ervas secas e flores cuidadosamente selecionadas, além de aprender técnicas para queimá-las e livrar sua casa de energias negativas, aumentar a abundância e promover a cura.



Aprenda a comer fogo (Los Angeles, Califórnia - EUA)

Junte-se a uma artista burlesca em seu estúdio particular para conhecer a impressionante arte de comer fogo. Aprenda sobre os cuidados de segurança por trás da prática antes de se aventurar ao ar livre para acender as tochas e testar essa arte performática. No final da sessão, você já estará apta para engolir as melhores chamas.



Marionete-se (Praga - República Tcheca)

Nesse verdadeiro paraíso para os ventríloquos você terá a oportunidade de criar seu próprio boneco e levar para casa! Também vai aprender técnicas operacionais básicas ensinadas por um marionetista profissional.



Simulação de cirurgia cerebral (Londres - Ingratera)

Entre no papel principal de seu próprio filme de ficção científica. Realize uma simulação de cirurgia cerebral nessa performance de teatro interativa e individual com Dr. Leon. A promessa é de um procedimento intensamente relaxante que aplica estimulação sensorial com uma experiência de áudio.



Santuário do carinho (Los Angeles, Califórnia - EUA)

Estudos mostram que o carinho pode reduzir significativamente o estresse e a ansiedade. Quer melhor razão para trabalhar suas habilidades nesse laboratório de carinho? Você vai receber treinamento especializado, praticar as atividades em grupo e projetar a conexão, o riso e a diversão dos cafunés.