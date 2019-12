As festas de final de ano são ótimas para reconectar pessoas importantes de nossas vidas. Que tal presentear aqueles que mais amamos com uma pitada de humor? Numa gama de opções de brincadeiras, existem os amigos que levam na esportiva e os que emburram com a lembrancinha elaborada com um “quê” de curtição. E tudo faz parte! Porque, mais que presentes, o que verdadeiramente fica na memória são os bons momentos.



Amigo secreto

“Número 1” das confraternizações, o amigo secreto é uma maneira divertida de promover a troca de presentes. Hoje em dia é possível fazer o sorteio dos nomes virtualmente, minimizando o estresse de ter que reunir todo mundo antes apenas para o sorteio. As páginas especializadas também sugerem o preenchimento da lista de presentes, troca de mensagens anônimas e outras interações até o dia da revelação. E mais: todos os passos são informados aos participantes por e-mail. Mas não se esqueça: é importante estimular um valor mínimo para a lembrancinha.



Amigo da onça

Essa é a versão “B” do amigo secreto, em que o mote é presentear o amigo com algo que realmente não lhe agrada. A intenção é promover um ambiente descontraído, deixando rolar a criatividade e a imaginação. A cada revelação, várias gargalhadas e muitas histórias para contar no futuro.



Elefante branco

Variação do amigo secreto oriental, essa versão funciona da seguinte forma: os participantes compram um presente aleatoriamente (masculino ou feminino), sem saber quem o receberá e o embrulha em embalagens que dificultem sua identificação. Chegado o dia da brincadeira, todos os presentes são colocados juntos. O sorteio dos nomes é feito apenas no momento da brincadeira e cada um se dirige ao monte de presentes para escolher o presente dará a seu amigo sorteado. Não vale escolher o embrulho que você levou para a festa. A diversão está em descobrir na hora o que o amigo receberá.