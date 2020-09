Marco Soares, chef executivo e novo sócio do Nubah Spirited Bar, ao lado dos sócios Alexandre Pedreira e Manoel Pereira Neto, recebem clientes e amigos para happy hour, a partir desta quinta-feira (10) a partir das 15 horas.

O restaurante, localizado no Marista, traz o aconchego de suas calçadas e a leveza de uma nova e inusitada carta de drinks, criada pelo mixologista Matheus Estevam. Marco Soares e Diego Clemente, chef de cozinha do Nubah, inovaram também no cardápio, criaram pratos autorais e deram um toque especial nos clássicos, afinal é como Marco sempre fala: “o melhor prato não é o mais caro e sim, o que a gente compartilha”.

Drinks como Fresh Pitaia, Elizabeth, Moscow Mule, Mojito, Gin e shots estão no cardápio. Para comer, pode escolher um petisco, salada, carnes, aves e peixes. O Nubah Spirited Bar funcionará de quinta à sábado das 15h às 00 horas.