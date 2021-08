A experiência multissensorial é quando estimulamos nossas emoções por meio dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Ela é capaz, entre outras, por nos fazer guardar memórias afetivas. Quem não tem recordações assim?: O perfume de um grande amor, o cheiro da comidinha da vovó, a brisa do mar batendo ao rosto, a música da juventude...sem falar naquela viagem inesquecível.

Por falar em viagens e memórias, Goiânia ganha nesta sexta-feira, 27, um charmoso espaço gastronômico que promete ser o “verdadeiro italiano na capital”: Bianco Ristorantino. Os responsáveis por essa “imersão italiana de sabores e cultura" é uma dupla já conhecida do segmento, os amigos e agora sócios, Dennis Nazário (a frente do Sky Gurume Rooftop) e Fabiano Vaz (que hoje está à frente do Madalena Gastrobar).

A inspiração e sonho para desenvolver o Bianco não poderia ser diferente: experiências de viagens, principalmente para a Itália. Fabiano desenhava o projeto há quase dois anos. Dennis, após suas três idas ao país, já sonhava com “um verdadeiro Italiano em Goiânia”. Outros sócios que fazem parte do projeto são: Gustavo Guimarães e o influencer Bruno Alex (sócio proprietário do Soho Lounge). O Bianco Ristorantino funcionará das 11h as 00h, de terça a domingo, no setor Marista.

Arquitetura da “Cidade Eterna”

O projeto de arquitetura foi desenvolvido pela empresa paulista IMÃ Brands, dirigida pelas sócias Barbara Bacchi e Vick Bacchi. O restaurante chega para proporcionar uma experiência teatral e gastronômica da “Cidade Eterna” em Goiânia. Tá a fim de comer um docinho italiano e tomar um café? Ou precisa fazer uma reunião e gostaria de apreciar um bom vinho italiano acompanhado de uma boa massa? O Bianco pode ser esse local, segundo prometem os sócios.

Localizado no polo gastronômico, no setor Marista, a arquitetura trouxe para este projeto a inspiração dos minis palacetes de verão de Roma, com suas fontes de água na entrada e as famosas árvores típicas da cidade. Toda a paleta de cores é voltada para tons característicos da Itália, uma verdadeira imersão do cliente ao país.

Os tons utilizados no projeto do Bianco utilizam cores das ruas de Roma, com um tom de terra nas paredes e contrastes do vermelho cereja. As louças lembram as usadas casas das nonas, com peças autênticas de antiquários de São Paulo. Já os quadros espalhados pelo salão retratam uma natureza morta – gênero artístico que inclui objetos e fotografias. São figuras representativas como a de Leonardo da Vinci e outras referências italianas.

O andar superior traz um ar mais intimista, com um clima teatral. Referências clássicas que trouxeram a história do teatro. Na parede, pintada à mão está a Pinus Pinea, conhecida como Pino Domestico – árvore típica de Roma, a cidade mais verde da Europa.

Menu, biblioteca e vinhos

O sócio e chef, Fabiano Vaz, junto com o experiente chef Eder Pereira, propõe uma cozinha clássica e ousada, com preparo de verdadeiras receitas italianas e ingredientes frescos, onde os principais pratos do cardápio são: Focaccia Romana, Burrata Crocante, Crudo de Peixe e Boi, Risotto Frutti di Mare, Carbonara Clássica, Risotto com Ossobuco e muito mais.

“No Bianco a ideia é tentar fazer com que o cliente consiga adentrar na cultura italiana, desde o ambiente que criamos até o atendimento e a comida. A cozinha italiana é sazonal, com sabores leves e produtos extremamente complexos, aqui usamos muitos condimentos importados da Itália, como azeites, queijos e vinagres. E alimentos regionais frescos como peixes, frutos do mar e carnes. Isso faz com que nossa cozinha tenha uma certa brasilidade também”, descreve o chef.

O local também conta com uma riquíssima e completa “Biblioteca do Vinho”, disponível para os apreciadores e curiosos deste mundo tão mágico, que são os vinhos.

Na entrada do local, uma biblioteca lúdica, feita com a curadoria de um sebo em São Paulo, fica disponível para o cliente ter acesso a livros italianos raríssimos. “A ideia é que a pessoa quando for ao restaurante possa comer bem, beber bem, ter uma experiência diferente em cada canto do restaurante. Ela vivenciará uma atmosfera italiana diferente em cada visita”, explica Bárbara.

Serviço

Local: Bianco Ristorantino - rua 147, quadra 54, R. L-14, número 576 - St. Marista

Horário: 1h as 00h, de terça a domingo.

Veja fotos do local e do menu: