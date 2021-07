Para quem ama hambúrgueres artesanais, jantinhas caprichadas, panelinhas e os famosos petiscos de boteco e mora na região sudoeste, não será mais necessário se deslocar para longe de casa. Recentemente, a empresária Nara Prado estreou o Quintal Sete, um espaço intimista e charmoso localizado na rua Luiz Godinho, setor Vila Rosa, em Goiânia.

Nara já trabalhava com a comercialização dos quitutes em feiras e eventos da cidade, porém, diante das restrições impostas pela pandemia precisou reinventar-se. “Originalmente, tratava-se de uma Kombi que vendia hambúrguer em feiras livres da capital. Com a pandemia as feiras pararam de funcionar, acontecendo somente de formas esporádicas. Porém, havia a necessidade de continuidade das vendas e os clientes não paravam de solicitar a volta dos atendimentos”, explica Nara. Neste dilema, nasceu ao fundo de sua casa, o Quintal Sete.

Além das opções do cardápio fixo, a casa ainda conta com programação especial: às terças com caldos variados, quartas de rodízio com todos os pratos, às quintas o segundo hambúrguer sai com 50% de desconto. A cada 15 dias, aos sábados, o espaço realiza a famosa feijoada com pagode/samba no horário de almoço. “Seguindo todos os protocolos de segurança e obedecendo as regras do decreto municipal vigente”, detalha a empresária.

Datas especiais

O Quintal também realiza programções especiais em datas temáticas, como no dia dos namorados e os festejos juninos que foi foram realizados no último mês de junho. Nos próximos meses outras programações serão preparadas.

Serviço:

O horário de funcionamento: é das 18h às 23h, de terça a sábado.

Local: Rua Luiz Godinho quadra 90, lote 12 esquina com Abílio Alves de Castro, setor Vila Rosa.