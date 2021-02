Os goianos que amam séries e filmes vão ganhar mais uma opção de entretenimento em Goiânia. No mês de março, a capital terá a inauguração do ‘Tema Café Bistrô’, uma cafeteria temática com proposta inovadora no mercado goiano. O tema do local será rotativo, conforme escolha do público. Para o lançamento, os seguidores da página do estabelecimento escolheram ‘Friends’, a série norte-americana que acompanha a vida de Rachel, Ross, Chandler, Monica, Phoebe e Joe, e fez sucesso nos anos 1990 e 2000.

Sob comando de Keven Vidda, de 26 anos, e Lucas Viana, de 29, a cafeteria propõe que o público se sinta no Central Perk, café onde os seis amigos se reuniam no seriado. Além da decoração característica, contando inclusive com o famoso sofá no centro, o cardápio também será adaptado. O biscoito feito pela avó de Phoebe, uma das protagonistas, será reproduzido e já tem até nome: “Aquele com o biscoito da Phoebe”, em referência aos nomes dos episódios.

Keven, conta que Lucas, seu amigo desde a infância, sempre sonhou em ter uma cafeteria. Eles juntaram a admiração de Keven pela série e a vontade de Lucas e há cerca de cinco anos começaram a idealizar o projeto. A proposta interativa com o público é um dos diferenciais, segundo os proprietários. O segundo tema, inclusive, já tem data e nome. Será sobre a saga Harry Potter, com inauguração no Halloween, em outubro deste ano, em outro local que ainda não foi definido.

Além da cafeteria, os fãs da série poderão ter uma experiência ainda mais imersiva. Os sócios planejam decorar um apartamento no mesmo prédio do café, semelhante ao de Mônica, da série. Aquele com a famosa porta roxa e uma moldura amarela no olho mágico. Keven diz que os interessados poderão alugar diárias no local e se sentir dentro do sitcom.

A proposta dos sócios oferece ainda mais aos fãs da série. Estarão disponíveis para venda itens temáticos, como canecas, camisetas, imãs de geladeira e outras surpresas.

Segundo Keven, a previsão é que nos dias 18,19 e 20 de março o café seja inaugurado, no Metropolitan Mall, no Jardim Goiás. Para evitar aglomeração e respeitar as medidas de distanciamento e lotação, é necessário fazer uma reserva pela internet. O link está disponível e já é possível reservar um horário.

A expectativa dos sócios não para no ‘Central Perk’. Eles planejam abrir uma unidade em Anápolis e outra aqui na capital com capacidade para mais pessoas. Keven conta que os temas serão rotativos dentro das unidades e comemora o sucesso da proposta nas redes sociais, que contam com 10 mil seguidores.

O projeto do local é assinado pelo escritório Valdemiro Cordeiro, de Arquitetura e Engenharia. Confira o vídeo e a mensagem de Keven Vidda na íntegra:

“Aquele com o tema do F.R.I.E.N.D.S!

Sim, teremos um café ao estilo do Central Perk, cafeteria onde Joey, Ross, Chandler, Rachel, Monica e Phoebe se encontravam na série que marcou a vida de muitas pessoas em todo o mundo! E você é nosso convidado especial, para viver dias de glória ao nosso lado!

Estamos pensando nos mínimos detalhes, fazendo tudo com muito amor, pra vocês.”