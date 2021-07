O Havanna Café preparou um cardápio especial para a estação os dias frios em Goiânia. O Festival de Inverno está disponível na Havanna Flamboyant e oferece três novas opções de bebidas quentes: Chocolate Quente Cremoso, com toques de morango, Latte Macadâmia, acompanhado de chantilly, e Dulce de Leche Quente, feito com o tradicional doce de leite argentino. As bebidas combinam com os saborosos alfajores, Havannets e tabletes de chocolate, produtos queridinhos da marca.



A unidade em Goiânia da charmosa cafeteria argentina está localizada no Piso 3 do Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás. O Havanna Café também oferece opção delivery por meio do IFood e Ubereats.