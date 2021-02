Quais pratos são servidos em um restaurante tipicamente russo? Quantos rótulos de cervejas artesanais você já conhece? Como funciona um restaurante no legítimo estilo europeu? Todas respostas estarão disponíveis no Bräuhaus RestoBier, que começa a funcionar nesta sexta-feira (12) na Alameda Ricardo Paranhos, no setor Marista.

No local, são mais de 250 rótulos de cervejas, entre produtos nacionais, importados e também de produção própria. Na gastronomia, o restaurante vai oferecer aos goianienses experiências novas, como a culinária russa. A casa traz um menu com as mais tradicionais comidas do país do leste europeu.

“É uma forma de viajar até a Rússia sem sair de Goiânia”, diz o empresário Daniel Lell, que resgatou as origens de suas tradições familiares para o negócio. Outra novidade é que o Bräuhaus Restobier vai trazer com exclusividade para o Centro-Oeste um aquário de ostras, que vai permitir que o cliente possa degustar a iguaria da mesma forma que nas cidades litorâneas.

Cardápio:

SRAZA – Kafta no palito servido com maionese russa

JULIENS GRIBAMI – Creme de cogumelos com pedações de funghi, shitake, gratinado com queijo gruyère

PELMENI – Massa fresca recheada de carne, caldo caseiro de costela e sour cream

BEEF STROGANOV – Receita original russa com cogumelos frescos servido com arroz branco e batata palha caseira

SALMÃO RICH NOY VOKZAL – Gratinado servido na cama de batatas com creme suave de cebola caramelizada, arroz com salsa, castanha

Empreendedorismo

Localizado no coração do Setor Marista, o Bräuhaus Restobier tem à frente os sócios Daniel Lell e Daniel Scodro, que abriram juntos a primeira escola de cervejas artesanais de Goiânia, fundada em 2016, com foco em formação de mestre cervejeiros e venda de insumos para a produção.

A programação da casa incluirá a experiência do frequentador de cozinhar com o chef. Desafios de gastronomia prometem criar interação e novos pratos harmonizados com a cerveja. Será possível também testar sua receita predileta agregando a cerveja como ingrediente. Shows de pop rock prometem descontrair a casa.

Serviço

Bräuhaus RestoBier

Endereço: Alameda Ricardo Paranhos, 770, Setor Marista

Abertura para o público (Lançamento): sexta-feira, 12/02/2021

Horário de abertura: 17h (funcionamento de terça-feira à quinta-feira) e 12h(funcionamento de sexta-feira à domingo)