Da terra da garoa para o cerrado do pequi, quem não gosta de um happy hour com boa comida, bebida gelada e um ambiente aconchegante e moderno?! E o melhor, seguindo os protocolos sanitários para garantir a segurança e saúde dos clientes e funcionários. Assim estreou, no último mês, o Tatu Bola, uma franquia que traz o ar boêmio da capital paulista para Goiânia.

Com 5 unidades localizadas nos bairros de São Paulo Itaim Bibi, Vila Olímpia, Berrini, Jardins e Tatuapé, além de 3 unidades no interior de São Paulo, a rede aposta na capital goiana como a primeira e maior unidade localizada fora do estado paulista.

O Bar abriu as portas para o público no dia 26 de novembro, trazendo muita brasilidade por meio de gastronomia, música e decoração colonial (Fitas de Nosso Senhor do Bontim ao longo do imenso teto que cobre a parte interna do local, janelões imperiais, piso com visual amadeirado e palco de cenário pau a pique - um charme.

O empreendimento é uma aposto dos sócios Alessandro de Ávila, Armando Lara e Vinicius Bueno, que afirmam que estavam ansiosos para apresentar a franquia ao goianiense.

"Um dos grandes diferenciais do Tatu Bola é ter uma banda ou um grupo levando um som ao vivo, que varia do pop rock ao sertanejo, sem falar nas rodas de samba com feijoada aos sábados. O menu é variado, com diversas opções de comidas de boteco descomplicadas, além da decoração descolada que também é bem característica da marca", explicam o sócios.

O destaque vai para a cartas de drinks e cardápio- com diversas cervejas, vasto cardápio de caipirinhas e petiscos da casa, como o espetinho, dadinho de tapioca e outros.

O Tatu Bola fica localizado na Alameda Cel. Eugênio Jardim, 184 - Setor Marista, Goiânia.