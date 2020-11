O suco de uva integral Quinta do Morgado recebeu o selo 'Uva Puro', certificado de pureza e qualidade expedido pela Associação Brasileira de Elaboradores de Suco de Uva Puro. Isso significa que a bebida é feita sem adição de qualquer tipo de conservante ou antioxidante, açúcar e água.

Em Goiás, o suco é distribuído pela Riboli Representações, é selado, não possui qualquer outro ingrediente que não seja a matéria-prima de origem, a uva. Essa diferenciação é importante pois existem outros sucos de uva no mercado que não atendem necessariamente aos requisitos para a certificação.

O processo de levantamento de informações sobre marcas funciona com: a coleta física dos produtos nos pontos de venda, análises laboratoriais, relato dos resultados e decisão de certificação, que é operado por meio do Instituto Totum, uma certificadora independente, que faz todo o processo, garantido por análises realizadas em empresas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O objetivo é garantir a isenção no processo de concessão do Selo.



As marcas com o Selo do Suco de Uva Puro são coletadas periodicamente nos pontos de venda, submetidas a rigorosas análises, sendo testadas em todos os requisitos definidos em regulamento técnico. Além disso, as empresas produtoras fornecem evidências de atendimento aos itens da legislação aplicável, renovados anualmente.