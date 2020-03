Receita Jack Honey & Lemonade

- Encha um copo alto com gelo;

- Despeje 50 ml de Jack Honey;

- Cubra com 30ml de limão siciliano;

- Complete com refrigerante de limão;

- Mexa.

Campanha

Autêntico como Jack. Suave como Honey. Esta é a mensagem que Jack Daniel’s traz em sua nova campanha, que mostra a autenticidade de Jack atrelada à suavidade de Honey. O rótulo, que tem todas as características do clássico Old Nº07, mas com sabor levemente adocicado de mel e notas de castanhas tostadas, chocolate e caramelo, é indicado para paladares que buscam equilíbrio entre sabor e desafio.

No Brasil desde 2010, Jack Daniel’s Tennessee Honey é a bebida ideal para celebrar a estação mais quente do ano, junto à refrescância do drink Jack Honey & Lemonade. E, para marcar o início do verão, o start da campanha se deu pelo evento Jack Honey Summer House, exclusivo para convidados, que ocorreu recentemente em São Paulo.

Nos canais da marca, a campanha se desdobra em peças digitais inspiradas nos diferentes lifestyles que o drink Jack Honey & Lemonade pode ser consumido, seja o verão urbano ou ambientes de praia. Feito com Jack Honey, suco de limão siciliano, refrigerante de limão e gelo, o drink é a aposta da marca para a estação. A campanha digital é uma criação da Mutato.

Segundo Luiz Schmidt, diretor de Marketing da Brown-Forman para a América Latina, o objetivo é aumentar a visibilidade de Honey no consumo do brasileiro. “Nossa pretensão é sermos o destilado premium mais vendido no país, e o verão do Brasil possibilita isso. Desenvolvemos uma campanha para explorar grandes oportunidades de alcance nas áreas de turismo durante o verão, Réveillon e Carnaval, enquanto ainda oferecemos aos consumidores engajamento e experiências exclusivas de marca. A ideia é nos aproximar ainda mais do público, reforçando Jack Honey como um dos produtos da linha Jack Daniel’s”, finaliza.

A marca preparou uma série de ativações para seus consumidores conhecerem Jack Honey & Lemonade, com degustações em pontos de consumo e o Circuito de Verão em bares parceiros. As atividades já tiveram início e duram até abril de 2020 em São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto.



PACK EXCLUSIVO

Os apreciadores de Honey terão acesso a um pack especial, que traz uma garrafa de Jack Honey de um litro e uma caneca de Jack Honey & Lemonade exclusiva, pelo valor sugerido de R$ 149,90.