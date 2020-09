Chegou a época do morango em Goiás! Para quem não sabe: o tempo seco - comum nesta época do ano em nossa região - é o ideal para realização da colheita da fruta. Portanto, prepare seu paladar para apreciar uma das frutas mais queridas e saborosas do mundo!

E foi pensando nisso que a confeitaria Cravo e Canela realiza - há 15 anos - o Festival do Morango. A ação já começou mês passado, porém, deve seguir até o próximo dia 15 de setembro. São diversos doces, iguarias e outras receitas disponíveis.

E a novidade este ano é que o cliente ainda pode levar pra casa uma mudinha de morango! A produção do festival é assinada pela produtora Mirelle Pinheiro.

Serviço

Local: Unidade T-10, Shopping Bougainville, Unidade Jamel Cecílio.

Data: Até o dia 15 de setembro