O bartender Benício Calaça está entre os dez finalistas do World Class Brasil 2021, maior competição de coquetelaria do mundo. Para chegar na final, Benício criou um coquetel clássico com apenas 3 ingredientes destacando The Singleton, whisky single malt de Dufftown. Benício é proprietário do Zimbro Bar, em Goiânia.

A final da etapa nacional do World Class elegerá o representante do Brasil na grande final da competição, considerada o Oscar da coquetelaria mundial. A etapa final será realizada entre os dias 5 e 8 de junho em Madri, na Espanha, com projeções de etapas virtuais e/ou presenciais, seguindo todas as diretrizes em relação à segurança devido a pandemia da Covid-19.

Desde o seu lançamento em 2009, o World Class Competition tem como objetivo desenvolver a cultura da coquetelaria em todo o mundo, valorizando o trabalho dos profissionais que transformam goles em experiências incríveis. Presente em mais de 60 países, já apoiou, educou e inspirou mais de 250 mil bartenders através de seus programas.

A competição é realizada anualmente pela Diageo, maior empresa de destilados do mundo, com o objetivo de fomentar a coquetelaria a nível mundial. Assim como já acontece com a gastronomia, o campeonato busca elevar a profissão de bartender a um novo patamar.