Goiânia recebe uma experiência argentina no próximo dia 5 dezembro, às 13h30, no setor Jaó. Trata-se da reunião de vinhos malbec de distintos terroirs e da cozinha hermana. A ação é realizada pela Kombi do Vinho e a Gastro Vecci.

Segundo a sommeliére Emília Carvalho, a ideia nasceu de sua paixão pelo país – vinhos, culinária e estilo de vida. Recentemente, ela finalizou uma certificação de vinhos argentinos pela Wines of Argentina, o que trouxe uma considerável quantidade de informações sobre o cenário viticultor argentino. “Tem tanto vinho maravilhoso sendo feito por lá que senti uma vontade imensa de compartilhar informações e taças aqui em terras goianas”, explicou.

Se junta ao time, comandado a parrilla, Gabriel Vecci, chefe parrileiro pela Escuela Argentina de Parrileros. O encontro conta ainda com o special guest, enólogo argentino Marcelo Peleritti.

Serviço:

Data: 5/12 (sábado)

Horário: a partir das 13h30

Atração: Parrilla com degustação de 6 rótulos Malbec de distintos terroirs da Argentina

Local: Rua J-34 quadra 66 casa 20, Setor Jaó, Goiânia