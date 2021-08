Para Virgínia Fonseca, 22, e Zé Felipe, 23, tudo aconteceu de forma intensa. Juntos, os dois acumulam mais de 40 milhões de seguidores em suas redes, onde dividem a rotina de casados, pais de primeira viagem e criadores de conteúdo com os fãs e internautas diariamente.

"Para mim nem é trabalho, eu me sinto feliz fazendo", explica Virgínia sobre o conteúdo que compartilha em seu Instagram e seu canal no YouTube, que possui 9,5 milhões de inscritos. Ela e Zé Felipe dizem que já faz parte do dia a dia mostrar a vida nas redes.

Os artistas também compartilham muito sobre sua filha, Maria Alice, que completou dois meses de vida no final de julho. Com o nascimento, o casal enfrentou alguns ataques e boatos de que teriam a bebê apenas para gerar engajamento nas redes. Virgínia já chegou a desmentir publicamente o rumor, e afirma que a solução é não dar atenção para os ataques.

"Eu deixei falar. Não me afetou, até porque eu sei a verdade", afirma a influenciadora digital em entrevista por áudio à Folha de S.Paulo. "Na verdade, eu cago para esses comentários! Se eu for ligar todos os dias, nós vamos morrer de raiva", completa o filho do cantor Leonardo, 58.

Além disso, eles costumam compartilhar treinos e atividades físicas. Virgínia afirma que para ela é importante criar essa rotina, que ajuda mais do que a questão estética. "Tem me ajudado muito nesse período que estou vivendo, a relaxar e distrair." Virgínia tem passado um momento delicado com o estado de saúde de seu pai, Mário Serrão, que está internado após desenvolver uma pneumonia aguda.

Para Zé Felipe, o exercício também age na sua saúde mental. "Sou um cara ansioso, e me ajudou bastante na ansiedade fazer exercício físico."

Para eles, o período do isolamento social trouxe muitas mudanças. O casal se conheceu em meados de 2020, já durante a pandemia do coronavírus. Apesar de terem compartilhado que se casaram em 26 de março deste ano, eles consideram serem casados desde que começaram a namorar.

"Estamos casados há mais de um ano, desde que eu encontrei a Virgínia estamos juntos", afirma Zé Felipe. "Nunca nos desgrudamos", completa a criadora de conteúdo. Ela afirma que por esse fato, a vida antes e depois do matrimônio não teve muitas alterações.

Virgínia afirma que sua vida pessoal teve grandes mudanças desde que conheceu o cantor. "Eu cresci muito", comenta, "foi na pandemia que eu conheci o Zé Felipe, minha vida mudou demais em dois anos". O casal afirma que torce pelo fim da pandemia, para que possam voltar a trabalhar presencialmente.

Ele afirma que pretende lançar um EP e um DVD ainda neste ano. "Em breve espero estar fazendo show de novo para cantar ao vivo e estar perto dos meus fãs", completa o cantor. Virgínia comenta que agora irá focar em trabalhar com a Talismã Digital, sua empresa de agenciamento artístico, e sua clínica de estética, a SK Aesthetic, que ainda não será inaugurada.

"Lançamos a Talismã Digital, então virão novos agenciados e muito conteúdo. E agora lançamos a clínica de estética em São Paulo! creio que muitos seguidores e seguidoras vão querer ir até lá para conhecer e se cuidar", afirma a influenciadora digital.