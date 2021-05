O apresentador do Big Brother Brasil 21, Tiago Leifert, compartilhou com seguidores no Instagram detalhes da gravação do BBB Dia 101, especial que vai ao ar no dia 8 de maio e reunirá os participantes na casa do programa, para celebrar a temporada.

Leifert não escondeu a empolgação de reunir novamente os participantes do BBB 21 para conversar. "Ninguém pipocou, pela primeira vez. Foi o momento de reunir toda a galera, para eles poderem conversar, aparar as arestas que estavam faltando, reunir todo mundo na sala, menos Arcrebiano, que está No Limite", disse.

O apresentador falou que os participantes puderam falar tudo o que estavam sentindo, olhando para trás e revendo o programa. "Tudo que eles gostariam de falar, falaram. Foi lindo, muito bonito e emocionante".

Leifert explicou que a gravação foi longa e que não vai ser possível mostrar tudo no programa. Segundo ele, a conversa com o ex-BBBs durou 50 minutos.

"Todo mundo falou, botou para fora, mas sempre com leveza e alegria. Foi uma despedida, uma festa de formatura, um Réveillon, naquele esquema que eu gosto, naquele clima que eu falo que um programa final tem que ter", falou.

Ele também assumiu que passou vergonha porque chorou novamente como aconteceu na final do reality. "Eles achando que eu estava fingindo, mas eu estava chorando real mesmo", afirma.

Leifert revelou que foi bem divertido ver os ex-BBBs entrando na casa novamente, revendo lugares preferidos onde passaram cem dias confinados. Mas, ao mesmo tempo, ele falou que foi esquisito porque parecia que estava começando tudo de novo.

"Eles explorando a casa outra vez, revendo os cômodos, conversando, fazendo rodinhas, fazendo duplinhas. No começo foi muito esquisito de assistir, 'está começando tudo de novo', mas depois foi muito gostoso'", disse.