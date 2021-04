Ludovica Sem habilitação, Dudu Camargo bate o carro e vai para delegacia Polícia militar foi chamada ao local e constatou que, além de Camargo não possuir habilitação, seu veículo está com o licenciamento atrasado

O apresentador Dudu Camargo, 22, esteve envolvido em um acidente de trânsito na manhã do último domingo (18). Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a colisão ocorreu na zona oeste da cidade e ninguém ficou ferido. O apresentador do telejornal Primeiro Impacto (SBT) dirigia um carro da Mercedes Benz quando colidiu com uma moto, de um sapateiro de 21 ...