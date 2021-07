Apresentador do GNT e conhecido como um homem multitarefas, o ator Rodrigo Hilbert, 41, recebeu na manhã desta terça-feira (6) a sua dose da vacina para combate à Covid-19. O momento acabou gerando piadas com ele.

Ao publicar uma foto do momento da imunização, o ator virou o centro das atenções por parte dos seguidores. Teve até quem tenha atrelado a ele a criação da vacina.

"Produziu a vacina, inventou a seringa", publicou um fã. "Construiu o postinho que foi vacinado?", perguntou uma outra internauta ao rir da fama de "faz-tudo" de Hilbert. "Amanhã ele aparece com a própria vacina: Superpaivac", brincou outra.

O apresentador e ator também é modelo, chef de cozinha e construtor. Foi ele quem colocou de pé a capela de seu próprio casamento com a apresentadora Fernanda Lima, 44, com quem está há quase 20 anos.

Juntos desde 2004 e pais dos gêmeos João e Francisco, 13, e Maria Manoela, 1, os dois celebraram a união em uma cerimônia íntima no ano passado, durante a quarentena.

"Foi uma aventura que a gente fez porque o Rodrigo já tinha feito a proposta e a capela", disse Fernanda Lima em entrevista ao programa Fantástico, na Globo.

O nome do apresentador ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter naquela ocasião. "Rodrigo Hilbert construiu a capela, rezou a missa, casou com a noiva e fez o jantar para os convidados", comentou um internauta.

"Ele construiu a capela. Tenho 100% de certeza que esse homem é um delírio coletivo, não é possível existir alguém assim", escreveu mais um.

"Realmente só há uma coisa que Rodrigo Hilbert é incapaz de fazer: o pudim", brincou um fã. Em 2020, o apresentador viralizou nas redes quando uma receita de pudim ao leite feita por ele e exibida no programa É de Casa não deu certo.

Porém, dias depois de ver o marido virar meme, Fernanda explicou melhor a situação que envolvia a construção da capela. De acordo com ela, ele teve ajuda.

"É preciso dizer que, no Fantástico, quando eu falei que o Rodrigo construiu a capela e me pediu em casamento, eu não falei que ele fez com as próprias mãos", explicou ela ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha.

"Eu falei que ele construiu, mas, na verdade, como quando a gente constrói uma casa, a gente chama outras pessoas", emendou.

Mesmo assim, a apresentadora elogiou Hilbert e tentou desvendar de onde vem tanta habilidade. "Rodrigo realmente é um cara muito prendado que vem de uma origem bastante humilde como grande parte dos brasileiros", começou.

"A vida não é fácil, e as pessoas mais humildes têm que saber fazer isso. Então, o Rodrigo vem de um lugar em que ele tinha que saber fazer isso. Claro, ele tem alguns atributos por ser um cara muito lindo e por estar na televisão e tal", disse ela.