O cantor Zé Felipe e a mulher Virginia Fonseca Costa marcaram presença na clínica do dentista Rildo Lasmar, localizado Alphaville, em Goiânia. Eles fizeram uma revisão geral nos dentes, uma rotina do casal, pais da pequena Maria Alice, que completou dois meses, no último dia 30, Os artistas estavam acompanhados do irmão da digital influencer William Gusmão, que fez uma reabilitação estética e funcional.

Rildo também é dentista do cantor Leonardo e da esposa Poliana, pais do cantor Zé Felipe. “É um prazer e uma honra cuidar de cada um desta família linda. Além de serem muito disciplinados com os cuidados com os dentes. Sempre que estão aqui na clínica é certeza de boa conversa e muita risada. Rildo Lasmar é conhecido na capital goiana como o dentista das celebridades. Entre seus pacientes constam nomes como do cantor Rodolffo, Rafa Kalimann, Joelma, Naiara Azevedo e outros famosos.