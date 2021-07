A atriz Maria Flor, 37, está grávida de três meses e disse à Folha de S.Paulo que ainda não sabe o sexo de seu primeiro bebê. Como a lei determina que gestantes não trabalhem presencialmente durante a pandemia, ela deixará o elenco da nova novela das 21h, "Um Lugar Ao Sol" (Globo).

A trama de Lícia Manzo voltou a ser gravada em abril, após uma parada devido à pandemia do coronavírus. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz deve ser substituída por Renata Gaspar, 35, que estrelou a série "Pais de Primeira" (2018), de Luiz Henrique Rios.

Maria Flor ficou conhecida por produções como "O Bem-Amado" (2010) e "Cabocla" (2004). Ela é casada com o escritor Emanuel Aragão há quatro anos e eles possuem um canal no YouTube intitulado Flor e Manu, em que contam sua rotina como casal e dão dicas de relacionamento para o público.

Na novela, a atriz iria interpretar a manicure Stephany, personagem que irá sofrer violência doméstica do marido, vivido por Danilo Grangheia. A trama do folhetim irá girar em torno da história dos gêmeos Renato e Cristian, interpretados por Cauã Reymond, 41.

A mãe dos gêmeos morrerá durante o parto, então eles irão para um orfanato. Ainda novos, os irmãos serão separados e terão vidas distintas. Enquanto Renato será criado por uma família rica, Cristian levará uma vida humilde.

A trama marca a estreia de Manzo no horário nobre da Globo e deve ir ao ar como obra fechada, com praticamente todos os capítulos gravados. Isso deve acontecer com "Nos Tempos do Imperador", novela das 18h assinada por Alessandro Marson e Thereza Falcão e "Quanto Mais Vida Melhor", próxima novela das 19h.