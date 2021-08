As duplas sertanejas Maiara e Maraisa e Israel e Rodolffo realizaram a live #Arraianalive na noite do último sábado (31). Durante a transmissão, Maiara sugeriu que sua irmã e o ex-BBB deveriam tentar um romance, o que fez com que fãs e internautas começassem a torcer pelo casal.

A ideia surgiu após o cantor Tierry, 32, apresentar a música "Aprende a Terminar a Briga" e todos começarem a conversar sobre o noivado de Maiara e Fernando Zor, 37. "Quem dos dois sabem terminar uma briga?", questionou artista.

"Eu, né. Não, o Fernando sabe mais. Fernando é melhor para terminar a briga", disse Maiara. A cantora aproveitou o assunto para então dizer: "Olha, o Rodolffo tá solteiro, eu acho, e a Maraisa tá solteira. Vocês podiam se conversar no final da live".

"A gente já se conversa", disse Maraisa. "Eu vou lançar esse 'feat' mesmo", continuou Maiara, que brincou ainda com o cantor que sua irmã estaria estragando os "esquemas" de sua vida de solteiro. "Arrebentou os contatinhos seu, hein, Maraisa", respondeu o cantor em tom de brincadeira.

No Twitter, fãs e internautas shipparam o casal. "Eles formariam uma linda família. Ela bebe muito, ele bebe pouco, o equilíbrio perfeito", escreveu uma internauta, "Rodolffo e Maraisa, vocês se aceitam largar a vida de pegadores?", completou.

"Aqui shippo Rodolffo com Maraisa", disse uma segunda. "Nesse role ai só Rodolffo e Maraisa solteiros né, eu shippo", escreveu um terceiro. "Não tô sabendo lidar com Maraisa e Rodolffo dançando juntos", pontuou outra.