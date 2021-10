SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Johnny Massaro, 29, falou pela primeira vez publicamente sobre o namoro com o advogado João Pedro Accioly, seu amigo de infância. O ator, que está no elenco da novela "Verdades Secretas 2" (Globoplay), comentou que os dois se conhecem desde que eram crianças.

"24 anos de parceria: e a vida à frente!", escreveu na legenda de uma sequência de fotos que mostra os dois quando pequenos, em um aniversário de 5 anos, e atualmente, abraçados em uma praia. A publicação foi feita nesta quarta-feira (20).

Accioly, que é advogado e professor de direito constitucional, aproveitou para também fazer uma declaração apaixonada nas redes sociais. "Faz 8 meses hoje que namoro o amor da minha vida (que eu conheci em 1997, na casa dos meus avós, no aniversário de minha prima)", contou.

"Descobrimos, no primeiro encontro (último sábado de Carnaval), ter sido a primeira 'namoradinha' do Johnny", continuou. "Logo na Quarta-Feira de Cinzas, dirigimos até a Bahia. No sábado seguinte, a gente já estava se apresentando como namorados e, 8 meses e muitos quilômetros depois, cá estamos."

"Há encontros e conexões que, de tão profundos e imediatos, levam tempo para compreender", comentou. "Porque, afinal, cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio."

O advogado também disse estar muito feliz de poder expor o relacionamento. "Em que pese a chuva (e a temperatura) no Rio, hoje é um dia quentinho e feliz", afirmou. "Estou feliz pelo que sinto e por falar sobre o que sinto. Porque, embora todas as cartas de amor sejam (levemente) ridículas, só as criaturas que nunca as escreveram é que (realmente) o são."