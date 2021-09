A influenciadora digital, Thays Jubé, estreia como empresária e lança sua própria marca nesta segunda-feira (27), em Goiânia, em um evento exclusivo para convidados. A jovem apresenta ao mercado um blend de óleos para cabelo e corpo em parceria com a empresa SENSEinlfuence.

O óleo Thays Jubé by SENSEinfluence é um blend de 15 óleos em um só, que fornece nutrientes e propriedades fitoterápicas para cabelo e pele. Os óleos são atualmente um dos produtos mais vendidos do mercado de cosméticos porque a reposição lipídica nutre a fibra capilar, devolvendo a umidade para os fios. “O produto possui vitaminas, ação antifrizz, é protetor térmico, tem funções antioxidantes, pode ser usado para finalização, hidratação, perfumação, brilho e maciez para cabelo e o diferencial é que ele pode ser usado também na pele”, contou Thays.

Os principais ativos do seu novo produto são a base de matérias primas veganas como Macadâmia, Baru, Argan, Avelã, Damasco, Girassol, Linhaça, Café verde, Canola, Mirra, Cártamo, Coco, Pracaxi, Oliva e Prímola.

Trajetória de sucesso de Thays Jubé

Quem acompanha a influenciadora digital, Thays Jubé, provavelmente lembra dos termos "achadinhos", "Brusinhas"e entre outros. Eles marcam a carreira da jovem. Para leitores da Ludovica, ela também é um rosto conhecido, afinal já estampou as páginas da revista impressa e da edição online, além de já ter sido entrevistada no Web Estúdio do Popular. (Bem no início...) O que, talvez, esta goiana não sabia - e que relata em seus stories - é que um dia estaria em grandes produções, estamparia grandes campanhas em shoppings e seria presença marcante em eventos exclusivos para celebridade nacionais e internacionais. Além, é claro, de se lançar como empresária e assinar um produto com o próprio nome.

Focada em moda inclusiva, acessível e um consumo consciente, a goiana já coleciona mais de meio milhão de seguidores no Instagram. Thays também é conhecida pela sua história de vida. Aos oito anos sofreu um acidente que lhe custou muitas cirurgias corretivas no rosto. Ela conta ainda que suas amigas tinham um poder aquisitivo maior que o dela. Mas, a influencer acredita que a moda precisa ser acessível a todos.

“Eu garimpava muito na feira hippie e nas lojas da 44 e todo mundo gostava das minhas roupas. Comecei a fazer contato com lojistas e oferecia meu trabalho de divulgação de graça”, lembra a Thays.



Ainda segundo ela, por não ser a mais bonita e nem a mais popular ela apostou no seu diferencial. “Eu estudava tudo sobre o tecido e a peça e enquanto muitas modelos que já eram lindas postavam fotos, eu fazia foto e ainda um vídeo explicando perfeitamente o porquê as pessoas deveriam comprar aquela peça”, explica.



Foi durante esse processo que ela desenvolveu sua conta no Instagram mostrando seus “achadinhos” e as famosas “brusinhas”. “Fui agradando muito as pessoas e os lojistas, agora depois de estampar tantas marcas em Goiás, lanço o meu próprio produto”, comemora Jubé.

Quem é Thays Jubé (Ludovica, 2019)

A goiana Thays Jubé viu em comentários de amigas uma grande oportunidade. Ela conta que começou a publicar os próprios looks nas redes sociais ao perceber que conseguia se vestir bem sem gastar muito. “Eu tinha muitas amigas com poder aquisitivo maior que o meu, mas eu sempre conseguia sair tão bem vestida quanto elas e, às vezes, até mais. Isso aconteceu a ponto de elas perguntarem onde eu comprava as minhas roupas. As minhas produções eram baratinhas, de comércio popular. Então, vi nisso uma oportunidade para passar essas dicas. Tanto que meu Instagram é voltado para moda acessível”, explica.

Thays começou a fotografar os looks e publicar, sempre marcando o local onde comprou as peças. “Fazia fotos legais com essas produções sempre mais em conta e marcava os lojistas. Foi assim que eles começaram a me procurar. Foi tudo de forma bem orgânica. Aliás, eu nunca precisei ir atrás ou pedir para lojistas e isso é muito legal. É uma dica. Gostou de um look. Compre e poste. Marque o lojista. Quem sabe acontece naturalmente, né?", sugere.

