A família de Bruno Gissoni, 34, e Yanna Lavigne, 31, vai aumentar. A atriz está grávida do segundo filho do casal. Na noite desta terça (6), o ator publicou no Instagram uma foto ao lado da mulher e escreveu que agora eles são quatro. Os atores já são pais de Madalena, 4.

"Tão bom ver brotar de novo, extensão do que é amor", escreveu Lavigne nas redes sociais na legenda de uma imagem ao lado do marido e da filha.

Em novembro de 2020, Gissoni deixou a Globo após dez anos na empresa. O contrato fixo do ator não foi renovado. "Agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa", afirmou ele ao canal Rap 77, no YouTube.

A saída de Gissoni faz parte das "novas dinâmicas de relação da Globo com seus talentos", que já levaram à dispensa de outros nomes, inclusive do primeiro escalão da emissora, como Glória Menezes e Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Malu Mader e Carolina Ferraz.

"Meu contrato acaba agora em novembro depois de dez anos. Mas é muito por causa de uma modificação do mercado. Eu tinha um contrato fixo, durante dez anos, e agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa. Mas a gente fica mais livre para escolher outras coisas também", afirmou ele.

Gissoni começou sua carreira de ator na Record, em 2006, na novela infantojuvenil "Alta Estação". Sua estreia na Globo foi na 18ª temporada de "Malhação", em 2010, e seu último trabalho foi uma participação em "A Dona do Pedaço" (2019).